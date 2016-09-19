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ayda 535 TL kazançlı çıkacak

’lular dikkat! Aylık 82-535 liralık avantaj sağlayacak 5 puanlık prim indirimi 1 Ekim’de uygulamaya giriyor. Bu fırsattan yararlanmak için primin düzenli ödenmesi, borcun olmaması gerekiyor

Esnaf ayda 535 TL kazançlı çıkacak
2.7 milyonu aşkın 'lu 5 puanlık prim indirimiyle önemli bir avantaj elde edecek. Bağ-Kur'luların cebinden ayda 82 ile 535 lira arasında daha az para çıkacak. Prim indirimi 1 Ekim'den itibaren uygulanmaya başlanacak. Ekim ayının primleri ise Kasım'da ödenecek. Yani Kasım'dan itibaren prim için ödenecek tutar azalacak. Ancak uygulamadan yararlanmak için Bağ-Kur'lunun primlerini düzenli ödemesi ve borcunun olmaması gerekiyor. Borcu olanların ise yapılandırma imkanı var. Yapılandırmaya başvurarak, hem borçtan kolayca kurtulunabiliyor hem de prim indiriminden yararlanılabiliyor.

'3 YILA BAKACAĞIZ'
Prim müjdesinin yer aldığı yasa geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; Bağ-Kur'luların malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin 5 puanlık kısmını Hazine karşılayacak. Sigortalıların bu imkandan yararlanabilmesi için; primlerin yasal süresi içinde ödenmesi, prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve borcunun bulunmaması gerekecek. Ancak bu borçlarını taksitlendiren, yapılandıran sigortalılar, bu işlemleri sırasında getirilen imkandan yararlanabilecek.
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  • 19 Eylül 2016, Pazartesi
  • Gazete
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