Duayen sanayici vefat etti

Türkiye Kimya Petrol Lastik ve Plastik Sanayii İşverenleri Sendikası (KİPLAS) Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Onursal Başkanı Refik Baydur hayatını kaybetti. Baydur, yarın İstanbul Teşvikiye Camii'nde kılınacak öğlen namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek. 1929 doğumlu Baydur, yaşamı boyunca işçi-işveren ilişkilerinin en kritik anlarında önemli roller üstlendi. Baydur 1964-1989'te TİSK Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Vekilliği görevlerini yürüttü, 1989'dan itibaren 15 yıl boyu TİSK Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürdü.