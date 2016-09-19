Maliye Bakanı Naci Ağbal, bütçenin ağustosta 3,6 milyar lira, yılın 8 ayında ise 4,9 milyar lira fazla verdiğini belirterek, "Geçen yılın ilk 8 ayında toplam bütçe fazlasının 639 milyon lira olduğu göz önüne alındığında, bu yıl bütçe performansında 4,2 milyar liralık bir iyileşme olduğu görülmektedir." ifadelerini kullandı.

Ağbal, yaptığı yazılı açıklamada ocak-ağustos dönemi merkezi yönetim bütçe uygulama sonuçlarını değerlendirdi.

Bütçedeki güçlü performansın sürdüğünü belirten Ağbal, ağustos ayında bütçenin hem aylık hem de kümülatif olarak fazla vermeye devam ettiğini kaydetti.

BÜTÇE PERFORMANSINDA İYİLEŞME

Bütçenin ağustosta 3,6 milyar lira, yılın 8 ayında ise 4,9 milyar lira fazla verdiğine işaret eden Ağbal, geçen yılın 8 ayında toplam bütçe fazlasının 639 milyon lira olduğu göz önüne alındığında, bu yıl bütçe performansında 4,2 milyar liralık bir iyileşmenin görüldüğünü bildirdi.

Faiz dışı fazla performansına bakıldığında, ağustosta 8,4 milyar lira, ocak-ağustos döneminde ise 40,3 milyar lira fazla verildiğini belirten Ağbal, şöyle devam etti:

"Ağustos ayı bütçe performansındaki bu iyileşmenin ana belirleyicisi gelirler olmuştur. Ağustosta bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,9 oranında artarak 50,9 milyar lira, vergi gelirleri ise yüzde 19,3 oranında artarak 45,4 milyar liraya ulaşmıştır. Ocak-ağustos döneminde bütçe gelirleri yıl sonu hedefimizle uyumludur. Bu dönemde gelirler yıllık yüzde 15 oranında artarak 368,4 milyar liraya ulaştı. Dış ticaretteki zayıflığa bağlı olarak ithalden alınan KDV gelirleri zayıf seyretmekle beraber, kurumlar vergisindeki güçlü seyrin de etkisiyle toplam vergi gelirleri yılın ilk 8 ayında yüzde 10,9 artarak 298,1 milyar liraya ulaştı. Ocak-ağustos dönemindeki harcamalar ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,7 artarak 363,5 milyar lira oldu. Bütçe giderlerindeki artışta, personel giderleri ve cari transferlerdeki artışlar belirleyici oldu."

Ağbal, kamu maliyesinin, Türkiye'nin sağlam ekonomik temellerinin oturduğu ana çıpa olduğunu vurgulayarak, "Bugün açıklanan sonuçlar da mali disipline bağlı olduğumuzun açık göstergesidir." görüşüne yer verdi.