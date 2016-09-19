  1. 'Bütçe'de sevindiren gelişme

Bakan açıkladı! liye müjde

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu li vatandaşın bin 300 liranın altında maaş almayacağını açıkladı. Bütün tedbirler Maliye ile görüşülerek son şekli bu hafta içinde verilecek.

Bakan açıkladı! Asgari ücretliye müjde
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu: "Eylül ayından itibaren lilerin vergi kesintileri dolayısıyla alacakları net ücretler bin 230 liraya kadar düşüyor, 70 liralık bir kayıp oluşuyor. Hükümetin, önceki bakanımızın verdiği söz, sözümüzdür. Hiçbir asgari ücretlimiz bin 300 liranın altında maaş almayacak. Onu bin 300 liraya tamamlayacak bütün tedbirleri Maliye ile görüşerek son şeklini bugün veya bu hafta veririz." dedi.

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  • 19 Eylül 2016, Pazartesi 14:51
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