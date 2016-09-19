Bakan açıkladı! Asgari ücretliye müjde

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu asgari ücretli vatandaşın bin 300 liranın altında maaş almayacağını açıkladı. Bütün tedbirler Maliye ile görüşülerek son şekli bu hafta içinde verilecek.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu: "Eylül ayından itibaren asgari ücretlilerin vergi kesintileri dolayısıyla alacakları net ücretler bin 230 liraya kadar düşüyor, 70 liralık bir kayıp oluşuyor. Hükümetin, önceki bakanımızın verdiği söz, sözümüzdür. Hiçbir asgari ücretlimiz bin 300 liranın altında maaş almayacak. Onu bin 300 liraya tamamlayacak bütün tedbirleri Maliye ile görüşerek son şeklini bugün veya bu hafta veririz." dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.