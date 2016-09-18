Yavaş internete ceza

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), kullanıcıların internet hızının düşmesine neden olan adil kullanım kotasının kaldırılmasına yönelik hazırladığı taslakta sona geldi. 31 Aralık 2018 itibarıyla adil kullanım kotası uygulamasını bütünüyle kaldıracak olan kurum, geçiş sürecinde kullanıcıların mağduriyetini gidermek için de bir dizi önlem alacak. Bu sürede adil kullanım kotası sonrası mobil veri indirme hızı en az 128 Kbps olarak uygulanacak ve 02.00- 08.00 saatleri arasındaki internet kullanımları bu kotaya dahil edilmeyecek. Kurum tüm bunların ardından 2019 yılı başında uygulamaya bütünüyle son verecek. Uymayana ceza uygulanacak.