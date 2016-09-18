Mega projeler İstanbul’u uçurdu

Türkiye'nin kalkınması için 2013 yılında planlanan Kanal İstanbul, İstanbul 3. Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli, Marmaray gibi yapımı tamamlanan ya da süren mega projeler İstanbul'un değerine değer katıyor. İstanbul'daki toplam gayrimenkulerin değerinin son 3 yılda ikiye katlanarak 1.5 trilyon liraya ulaştığı hesaplandı. Gayrimenkul uzmanları İstanbul'daki emlak fiyatlarının toplam değerinin boğazdaki yalılar hariç 2013'te yaklaşık 665.6 milyar lira olduğu belirtildi.
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