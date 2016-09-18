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Mega projeler ’u uçurdu

Mega projeler İstanbul’u uçurdu
Türkiye'nin kalkınması için 2013 yılında planlanan Kanal , İstanbul 3. Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli, Marmaray gibi yapımı tamamlanan ya da süren mega projeler İstanbul'un değerine değer katıyor. İstanbul'daki toplam erin değerinin son 3 yılda ikiye katlanarak 1.5 trilyon liraya ulaştığı hesaplandı. Gayrimenkul uzmanları İstanbul'daki emlak fiyatlarının toplam değerinin boğazdaki yalılar hariç 2013'te yaklaşık 665.6 milyar lira olduğu belirtildi.
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  • 18 Eylül 2016, Pazar
  • Gazete
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