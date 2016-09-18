Market alışverişine taksit

Gümrük ve Ticaret Bakanı BülentTüfenkci, iç piyasanın canlandırılmasınayönelik çalışmalar kapsamında, bazı ürünleriçin kredi kartıyla alışverişlerde taksit imkanısağlanacağını bildirdi. Tüfenkci, "Dahaönce market alışverişinde taksidi kaldırmıştık,şimdi 3 taksit gelebilir, bunun gibibirtakım çalışmalar var." dedi. Bu çalışmadahükümet olarak öncelikli amaçlarının, hemcari açığa yol açmayacak hem de iç piyasayırahatlatacak bir düzenleme yapmakolduğunu dile getiren Tüfenkci, "Özellikle içpiyasanın canlandırılması noktasında yerliürünlerin teşviki de dikkate alınarak, ithalatımızıve cari açığımızı artırmayacak şekildekredi kartlarında bazı ürünlerde taksitsayısını artıracağız. Bununla ilgili çalışmalarson aşamada" diye konuştu.Tüfenkci, çalışma kapsamına girecekürünlerin, talep patlaması oluşturmayacakve lüks tüketimi teşvik etmeyecekürünler olduğunu söyledi.
GIDADA SINIR VAR
Market alışverişlerinde daha önce kredi kartına 9 aya kadar taksit yapılıyordu. 2014 yılında getirilen yeni düzenleme ile gıda ve akaryakıt ile telekomünikasyon ürünlerinde taksit kaldırılmıştı. Özellikle ithal ürünlerdeki sınırlamalar cari açığın önlenmesine yönelik yapılmıştı. Şimdi market alışverişlerinde 3 ay ile sınırlandırılmış taksit imkanı gelecek. Uzmanlar bunun piyasaları canlandıracağını, vatandaşın daha rahat alışveriş yapabileceğini belirtiyor. Bu arada tüketici kredilerinde vadelerin de yeniden artırılması üzerinde çalışmalar devam ediyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.