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na sistemi değişiyor. Özellikle marketlerde yeniden 3 taksit uygulaması başlayacak. Bakan Tüfenkci çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Market alışverişine taksit
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, iç piyasanın canlandırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında, bazı ürünler için yla alışverişlerde imkanı sağlanacağını bildirdi. Tüfenkci, "Daha önce nde taksidi kaldırmıştık, şimdi 3 taksit gelebilir, bunun gibi birtakım çalışmalar var." dedi. Bu çalışmada hükümet olarak öncelikli amaçlarının, hem cari açığa yol açmayacak hem de iç piyasayı rahatlatacak bir düzenleme yapmak olduğunu dile getiren Tüfenkci, "Özellikle iç piyasanın canlandırılması noktasında yerli ürünlerin teşviki de dikkate alınarak, ithalatımızı ve cari açığımızı artırmayacak şekilde kredi kartlarında bazı ürünlerde taksit sayısını artıracağız. Bununla ilgili çalışmalar son aşamada" diye konuştu. Tüfenkci, çalışma kapsamına girecek ürünlerin, talep patlaması oluşturmayacak ve lüks tüketimi teşvik etmeyecek ürünler olduğunu söyledi.

GIDADA SINIR VAR
Market alışverişlerinde daha önce kredi kartına 9 aya kadar taksit yapılıyordu. 2014 yılında getirilen yeni düzenleme ile gıda ve akaryakıt ile telekomünikasyon ürünlerinde taksit kaldırılmıştı. Özellikle ithal ürünlerdeki sınırlamalar cari açığın önlenmesine yönelik yapılmıştı. Şimdi market alışverişlerinde 3 ay ile sınırlandırılmış taksit imkanı gelecek. Uzmanlar bunun piyasaları canlandıracağını, vatandaşın daha rahat alışveriş yapabileceğini belirtiyor. Bu arada tüketici kredilerinde vadelerin de yeniden artırılması üzerinde çalışmalar devam ediyor.
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  • 18 Eylül 2016, Pazar
  • Gazete
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