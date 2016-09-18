  1. İŞKUR engelliye 30 bin iş buldu
  2. Çocuk çalışana sınır

0.65 olsun aldatmasın

Konut faizi 0.65 olsun bankalar aldatmasın
İzmir Ticaret Odası Başkanı Ekrem Demirtaş, konut kredilerinde faiz oranlarının yüzde 1'in altına, hatta 0,65 noktasına kadar inmesinin beklendiğini, bu gerçekleşirse sadece inşaat sektörünün değil, tüm ekonominin canlanacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine harekete geçen ın konut faizlerini aşağı çekmesi sonucu piyasada hareketlilik başladığını belirten Demirtaş, şunları kaydetti: "Bankalar bir aldatmaca içinde. Faiz oranını düşük gösteriyorlar, ama eklentilerle faiz oranına yüzde 3 ilave alıyorlar. Bu resmen aldatma. O yüzden masraflar da azalmalı."
Etiketler: ,
  • 18 Eylül 2016, Pazar
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar