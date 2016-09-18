Konut faizi 0.65 olsun bankalar aldatmasın

İzmir Ticaret Odası Başkanı EkremDemirtaş, konut kredilerinde faiz oranlarının yüzde1'in altına, hatta 0,65 noktasına kadar inmesinin beklendiğini, bu gerçekleşirse sadece inşaat sektörünün değil, tüm ekonominin canlanacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine harekete geçen bankaların konut faizlerini aşağı çekmesi sonucu piyasada hareketlilik başladığını belirten Demirtaş, şunları kaydetti: "Bankalar bir aldatmaca içinde. Faiz oranını düşük gösteriyorlar, ama eklentilerle faiz oranına yüzde 3 ilave alıyorlar. Bu resmen aldatma. O yüzden masraflar da azalmalı."
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