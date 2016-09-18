Karnesi pekiyi olan vergi mükellefine müjde

Maliye Bakanı Naci Ağbal, yaptığı açıklamada, Maliye Bakanlığı olarak sürekli vatandaşın, mükelleflerin haklarını güçlendirme konusunda düzenlemeler yaptıklarını söyledi.

Düzenlemelerin süreceğini ifade eden Ağbal, özellikle vergi denetimi konusunun, mükellef için her zaman endişe kaynağı olduğunu, bu konuda kendisine de zaman zaman şikayetler geldiğini anlattı.

Hem düzenlenen raporlar hem de incelemenin yapılma biçimi konusunda mükelleflerin bazen haksızlığa uğradıklarını düşündüklerini dile getiren Ağbal, Vergi Denetim Kurulu'nun tamamladığı çalışmalar doğrultusunda yeni bir yönetmelik değişikliği yapılacağını bildirdi.

Ağbal, mükelleflerin, vergi incelemesi sırasında inceleme elemanından her türlü bilgiyi talep etme hakkına kavuşacağını anlatarak, "Yeminli mali müşaviri istediği zaman, özellikle inceleme tamamlanmadan önce gelip, denetim elemanından incelemenin seyrine ilişkin bilgi alabilecek." dedi.

"VERGİ DENETİMİNDE YENİ BİR DÖNEM BAŞLAYACAK"

Yapacakları çok önemli bir yasal düzenleme ile vergi denetiminde adeta yeni bir dönemi başlatacaklarını anlatan Ağbal, şöyle konuştu:

"Vergi kanunlarımıza göre, mükellefin geçmiş 5 yıla ilişkin hesapları incelenebiliyor. 2016 yılındayız ve Maliye Bakanlığı olarak 2011'e kadar geriye dönük inceleme yapabiliyoruz. 2011 yılında ne yaptığımızı hangimiz hatırlarız? Hatırlayamayız. Bu gerçekten mükelleflerin üzerinde büyük bir tedirginlik meydana getiriyor. Diğer taraftan 5 yıllık inceleme süresi, açıkça Maliye Bakanlığını da atalete itiyor."

KARNESİ "PEKİYİ" OLAN MÜKELLEFE ÖDÜL

Zaman zaman çıkarılan yeniden yapılandırma kanunları hakkında gelen itirazlara da değinen Ağbal, bunların hepsini dikkate aldıklarını ve üzerinde çalıştıklarını söyledi.

"Ben iyi niyetli bir mükellefim, vergi borçlarımı süresinde ödedim, herhangi bir şekilde de geçmişten bir denetimle ilgili sıkıntım yok. Bana hiçbir şey yapmıyorsunuz ama borcunu zamanında ödemeyenlerin faizlerini, cezalarını siliyorsunuz, vergi denetiminde bir şey çıkmışsa da ondan kurtuluyor. Peki benim günahım, suçum ne?" şeklinde itirazlar olduğunu dile getiren Ağbal, bu konuda da yine aynı yaklaşımla bir düzenleme getireceklerini aktardı.

Ağbal, şunları kaydetti:

"Mükellef geçmişteki borçlarını düzenli ödediyse, geçmiş 3 yılına bakacağız vergi denetimlerinde herhangi bir sıkıntı yoksa, 3 yılında karnesi pekiyi ise o zaman diyeceğiz ki 'ödeyeceğiniz vergiyi daha düşük oranda ödeyin.' Oran indirimine gideceğiz. İnanıyorum ki böyle bir sistemde mükelleflerimiz gönüllü vergi uyumuna daha çok önem verecekler. Ayrıca dürüst mükelleflerimiz de bu şekilde ödüllendirilmiş olacak."

Bu konulara ilişkin çalışmaların hemen hemen tamamlanmak üzere olduğunu belirten Ağbal, Meclis açılır açılmaz bakanlık olarak çalışmaları hükümete arz edeceklerini ve Bakanlar Kurulu'nda da kabul görmesi durumunda süratle Meclis'e göndereceklerini söyledi.