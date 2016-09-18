İŞKUR engelliye 30 bin iş buldu

İŞKUR engellilerin de umudu oldu. İŞKUR'a bir yılda 98 bin engelli iş için başvuruda bulunurken bunlardan yaklaşık 30 bini kamu ve özel sektörde işe başladı. Engelli istihdamıyla ilgili teftişler sonucu ise son üç yılda engelli çalıştırma yükümlülüğüne uymayan işverenlere toplam 110 milyon 722 bin lira para cezası uygulandı. Çalışma Bakanlığı engelli istihdamına ilişkin ilgili mevzuat doğrultusunda bin 184 işyerinde inceleme yaparken engelli çalıştırma yükümlülüğüne uymayan işverenler hakkında da para cezası uyguladı. İstihdamı zorunlu engelli kontenjanların takibi aylık olarak düzenli şekilde çalışma ve iş kurumu il müdürlüklerince yapılırken İŞKUR engelli kontenjan açığı bulunan işverenlerle de iletişime geçerek iş gücü ilanlarının yayınlanmasını sağladı.



Evrin GÜVENDİK