Herkese tazminat hakkı

Milyonlarca çalışanın tazminat sorununu çözecek olan fon sistemi tekrar gündeme geliyor. Üzerinde yapılan çalışmaların bitirildiği sistemle ilgili sosyal tarafların da görüş alınarak yasa tasarısı hazırlanacak. Mevcut durumda 1 yılı doldurmadığı için hangi şartlarda olursa olsun işi bırakan çalışanlar kıdem tazminatı alamıyor. Fonla birlikte her çalışan için aylık ödeme yapılacağı için birgün bile çalışan tazminat hakkına kavuşacak.
İSTİFA DA GEÇERLİ
Kıdem tazminat fonu işyerinden bağımsız olarak işleyeceği için hak kaybı olmayacak. İşveren bu fona her ay işçi için belli oranda para yatıracak. Burada biriken paralar işçi için işletilecek ve nemalanacak. İşçi şirketten ayrılsa bile tazminat fonu korunacak ve o paraya kimse dokunamayacak. İşçi isterse bu parayı yeni işyerine de taşıyabilecek.
FON SİSTEMİ GARANTİ GETİRİYOR
Yeni fon sistemi çalışanların kıdem tazminatlarına devlet garantisi getirecek. Böylece tazminat sorunu ortadan kalkacak.
İSTEYEN GEÇECEK
Fon sistemine yeni işe girenler direkt geçerken mevcut çalışanların da tercihine bırakılacak. Şu anki hakları korunacak olan mevcut çalışanlar isterlerse tazminatlarını bu fona devredip sisteme girecek isterlerse eski sistemde çalışmaya devam edebilecek.
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