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a üç maaş

Emekli kadına üç maaş
Emekli, dul ve yetim bir üç maaş birden alabiliyor. Kendi çalışmasından dolayı SSK'dan maaşı alırken, SSK'lı kocasının ölümünden sonra dul aylığı bağlanan kadın, aynı zamanda Emekli Sandığı emeklisi babasından da yetim aylığı alabilir. Borçlarından dolayı eşinin veya babasının mirasını reddedenler dul ve yetim aylığı haklarını koruyor. Mirasın reddedilmesi hak sahiplerinin dul ve yetim maaşı almasına engel teşkil etmiyor.
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  • 18 Eylül 2016, Pazar
  • Gazete
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