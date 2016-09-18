Emekli kadına üç maaş

Emekli, dul ve yetim bir kadın üç maaş birden alabiliyor. Kendi çalışmasından dolayı SSK'dan emekli maaşı alırken, SSK'lı kocasının ölümünden sonra dul aylığı bağlanan kadın, aynı zamanda Emekli Sandığı emeklisi babasından da yetim aylığı alabilir. Borçlarından dolayı eşinin veya babasının mirasını reddedenler dul ve yetim aylığı haklarını koruyor. Mirasın reddedilmesi hak sahiplerinin dul ve yetim maaşı almasına engel teşkil etmiyor.
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