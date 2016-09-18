Eller Antalya’ya biz komşuya

Türkiye dış yayınlarda en çok ilgi çeken turizm destinasyonu olarak gösterilirken ve Antalya’ya talep yağarken Türk turist Yunanistan’ı seçiyor. Midilli’ye bu bayram rekor sayıda Türk giderken fiyatların daha ucuz olması tercihleri etkiliyor
Turizm sektörü bu sene yaşadığı sıkıntıyı uzun bayram tatilleriyle atlatmaya çalışırken fiyatlarda hiç düşme olmaması, yabancıya yapılanindirimlerin bize uygulanmaması Türk turisti yurtdışına kaçırıyor. Avrupa'da yayın yapan turizm dergileri ve internet siteleri dünyanın en popüler yerleri sıralamasında Antalya'yı İspanya'dan sonra ikinci sıraya yerleştirirken Yunanistan'ın Midilli Adası Türk turist rekoru kırdı. Yapılan araştırmada Avrupa'nın en popüler turizm bölgeleri sıralamasında Mollarca birinci sırayı alırken Antalya ikinci oldu. Yunanistan'ın Kandiye bölgesi üçüncü olurken Kanarya adaları ise dördüncü sıraya yerleşti. Avrupalıların Antalya'ya bu ilgilinin yanında Rus turistler de kuyruğa girmiş durumda. Özellikle charter uçuşlarda yüzde yüz doluluk yaşanıyor. Avrupa'daki yayınlarda Antalya'nın yabancı turistlere en iyi fiyatı verdiği de vurgulanıyor. Yabancıların neredeyse iki katı fiyata tatil yapmak zorunda kalan Türkler ise Antalya yerine daha ucuz olan Yunanistan'ı tercih ediyor. Kurban Bayramı tatilinde Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na 20 bin kişinin gittiği bildirildi. Ayvalık-Midilli arasında feribot seferleri düzenleyen turizm acenteleri yoğun talep karşısında ek seferler düzenlemek zorunda kalırken, Ayvalık Deniz Hudut Kapısı'nın Midilli'ye gidiş ve dönüş istikametinde uzun kuyruklar oluştu.
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