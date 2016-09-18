Çocuk çalışana sınır

Çalışma Bakanlığı, film, reklam ve dizi gibi kültür ve sanat etkinliklerinde rol alan çocukların çalışma koşullarını düzenleyen yönetmelik taslağını hazırladı. Taslağa göre, 1 ile 2 yaş arasındaki çocuklar, günde 1 saatten fazla çalıştırılamayacak. 3 aylıktan büyük ve 1 yaşından küçük çocuklar ise bir defada otuz dakikayı geçmeyecek şekilde en fazla 2 defa çalıştırılabilecek. Setlerde çalışan çocukların çalışma süreleri çocuğun işyerine vardığı sürede başlayacak. Çocuklar sette çalıştığı günden sonra bir gün kesintisiz 14 saat dinlenecek. 10 yaşından küçük çocuklara makyaj yapılamayacak.