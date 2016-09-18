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Belediye esnafın işini yapıyor

Belediye esnafın işini yapıyor
Kamu Kurumları ve yerel yönetimlerin artık esnaf ve sanatkarların işini yapmaması gerektiğini belirten TESK Başkanı Bendevi Palandöken, "Mahalli idareler fırıncı oldu ekmek satıyor, kamunun misafirhaneleri otel, salonları ise düğün evi oldu. Pek çok yerde herkese açık market işletiyorlar. Taksicimizin işini engelleyen adli servisler, sosyete pazar servislerinin ardından bankalar altın alım-satımı yaparak kuyumculuk sektörüne darbe vurdular" dedi.
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  • 18 Eylül 2016, Pazar
  • Gazete
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