ABD Almanya’yı kafaya taktı

ABD 14 milyar ceza kestiği Deutsche Bank’tan sonra Bosch ile ilgili de soruşturma başlattı. Bu arada cezadan sonra bankanın hisselerinin kaybı yüzde 8’i aşarken, soruşturulan diğer Avrupa bankalarının hisse senetleri de düştü. UBS’in kaybı yüzde 2.2, Credit Suisse’in 4.1, Royal Bank of Scotland’ın 4 oldu.
Önceki gün Alman Deutche Bank'a verdiği 14 milyar ceza ile Avrupa piyasalarını sarsan Amerika şimdi de Volkswagen'in (VW) emisyon skandalıyla ilgili olarak Alman mühendislik firması Bosch'u soruşturduğu öne sürüldü. İsmi açıklanmayan kaynaklara göre, ABD Adalet Bakanlığı savcıları, Robert Bosch GmbH'yi VW'in emisyon skandalı kapsamında soruşturmaya başladı. VW'nin dizel araçlarında bulunan emisyon testi yanıltıcı yazılımı Bosch firmasından temin ettiği iddia edilen haberde, firmanın bu iddiaları "arsız ve temelsiz" olarak nitelendirdiği kaydedildi. Bu arada VW'nin tedarikçi firmalarından Berlin merkezli Alman şirket IAVGmbH de genişletilen soruşturma kapsamına alındığı öne sürüldü.
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