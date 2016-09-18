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.’ye ücret geliyor

4.5G’ye ücret geliyor
Telekomünikasyon, İnternet ve Bilgi Teknolojileri Derneği (TEDER) Başkanı Serhat Özeren, , teknolojisinde SIM kart değişiminin bu yılın sonuna kadar ücretsiz olacağını belirterek, "1 Ocak 2017 itibarıyla ise operatörler tercihlerine göre SIM kart değişimini ücretlendirebilecek" dedi. Özeren, 4,5G teknolojisine 1 Nisan itibarıyla geçildiğini anımsatarak, Türkiye'de 73,6 milyon mobil aboneden 38,6 milyonunun yüksek mobil internet hızı ve daha fazla data kapasitesi sunan 4,5G'yi seçtiğini söyledi.
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  • 18 Eylül 2016, Pazar
  • Gazete
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