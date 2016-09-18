4.5G’ye ücret geliyor

Telekomünikasyon, İnternet ve Bilgi Teknolojileri Derneği (TEDER) Başkanı Serhat Özeren, 4,5G teknolojisinde SIM kart değişiminin bu yılın sonuna kadar ücretsiz olacağını belirterek, "1 Ocak 2017 itibarıyla ise operatörler tercihlerine göre SIM kart değişimini ücretlendirebilecek" dedi. Özeren, 4,5G teknolojisine 1 Nisan itibarıyla geçildiğini anımsatarak, Türkiye'de 73,6 milyon mobil aboneden 38,6 milyonunun yüksek mobil internet hızı ve daha fazla data kapasitesi sunan 4,5G'yi seçtiğini söyledi.
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