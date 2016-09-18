12 günde 30 bin turist

Rusya'nın charter seferlere uyguladığı yasağın kaldırılmasıyla birlikte Antalya'ya 2- 14 Eylül tarihleri arasında toplam 239 charter uçuşla 30bin 850 Rus turist geldi. Ekim sonuna kadar 550 charter uçuşu daha programlandı. Rusya ile Türkiye arasındaki charter uçuşların yeniden başlatılması yönündeki anlaşmanın imzalanmasından sonra ilk charter uçuş 2 Eylül'de Moskova'dan Antalya Havalimanı'na gerçekleşti. İlk charter uçuşla 309 Rus turistin geldiği Antalya'ya, 12 günde Rusya'dan toplam 239 charter uçağı iniş yaptı. Bu uçaklar, 30 bin 850 Rus turist getirdi.
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