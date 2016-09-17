Satılık AB pasaportu

TÜRKLER SIRAYA GİRDİ
Danışmanlık hizmeti veren Şevki Akaydın, Macaristan'dan son bir yılda dünyadan 2 bin, Türkiye'den 150 kişi, Bulgaristan'dan ise dünyadan 500, Türkiye'den ise 35 kişinin daimi oturum izni aldığını bildirdi. Akaydın, Macaristan'dan 300 bin euroluk devlet tahvili alımı yapan bir yatırımcının 2-4 hafta içinde ömür boyu geçerli daimi oturma izni alabildiğini, bu yatırımcıların oturma izni ile Schengen ülkelerinde serbest dolaşım hakkına sahip olduğunu belirtti. Akaydın, paranın faizsiz olarak 5 yılın sonunda geri alınabildiğini anlattı. Bulgaristan'ın da 5 yıl süreli bir yatırım programı uyguladığını anlatan Akaydın, "Buradaki yatırımcı programının en büyük avantajlarından biri, yatırımın yapılmasıyla birlikte süresiz oturum alınması" dedi. Yapılan yatırım tutarı 2 katına çıkarılarak 5 yıl yerine 2.5 yılın sonunda Bulgaristan vatandaşlığı ve Avrupa Birliği pasaportuna sahip olunabilme imkanı da bulunuyor.
PARASINI VER VATANDAŞLIK KAZAN
Malta, Macaristan ve Bulgaristan'ın dışında da parayla vatandaşlık veren başka ülkelerde bulunuyor.
⇒ BELÇİKA: Vatandaş olmak için 3 yıl bu ülkede ikamet etmek gerekiyor. Sonra miktarı devlet tarafından belirlenen para ödeniyor.
⇒ GÜNEY KIBRIS: Vatandaşlık hakkı için talep ettiği para 3 milyon euro.
⇒ SİNGAPUR: Hesabında 2 milyon dolar bulunanlara vatandaşlık tanıyor. Ayrıca, yıllık 160 milyon dolar bir ciroya sahip olmak gerekiyor.
⇒ ABD: Doğrudan para karşılığında vatandaşlık tanımıyor. Ancak 1 milyon dolar yatırım yapacağı taahhüdünde bulunanlara 'Greencard' ismi verilen çalışma izni veriyor.
⇒ AVUSTURYA:
Ne kadar para talep ettiğini gizli tutuyor. Vatandaşlık hakkı tanırken, sıradışı bir yetenek ya da başarı öyküsü de istiyor.
⇒ KARADAĞ: 500 bin euro karşılığında vatandaşlık hakkı tanıyor.
⇒ ANTİGUA VE BARBUDA: Vatandaşlık için 400 bin dolar talep ediyor. DOMİNİKA: 100 bin dolarlık yatırım yapan herkes vatandaşlık hakkı kazanıyor.
⇒ GRENADA: Atlas Okyanusu'ndaki ada ülkesi de vatandaşlık için 100 bin dolarlık bir yatırımı şart koşuyor.
⇒ St.KITTS VE NEVIS: 250 bin dolar karşılığında İranlılar dışındaki herkese vatandaşlık hakkı tanıyor.
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