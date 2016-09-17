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Sanayiciye anahtar teslim

Sanayiciye anahtar teslim fabrika
, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 'Doğu ve Güneydoğu Yatırım Destek Hamlesi'nin bölgedeki 23 ili kapsadığını dile getirdi. Özlü, "Pakette 4 yılda toplam 800 bin kişiye istihdam oluşturulması öngörülüyor. 4 yılda kamunun 62 milyar lira, özel sektörün de 140 milyar lirayı bulacak bir yatırım yapması bekleniyor" dedi. Yatırımcıların ortak sıkıntısının, işletme sermayesi olduğunu vurgulayan Bakan Özlü, anahtar teslim uygulamasının, bu soruna çözüm getireceğinin altını çizdi. Özlü, "Yüksek Planlama Kurulu'nda, anahtar teslim fabrika konusunda son çalışmayı yaptık ve uygulamaya en geç bu ay içinde geçeceğiz. Yatırımcı, işadamı, sanayici, elindeki parayı arsaya, binaya harcamayacak. Arsayı ve binayı biz vereceğiz, o sadece makinelerini getirip işletecek" dedi. Bakan Özlü, ler kapsamında makine alımına sıfır faizli kredi vereceklerini de sözlerine ekledi.

Yeni teşvik paketi ile devlet bina ve arazi verecek girişimci makinalarını taşıyıp üretim yapacak.
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  • 17 Eylül 2016, Cumartesi
  • Gazete
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