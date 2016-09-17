Sanayiciye anahtar teslim fabrika

Bilim, Sanayi veTeknoloji BakanıFaruk Özlü, 'Doğu veGüneydoğu Yatırım DestekHamlesi'nin bölgedeki 23ili kapsadığını dile getirdi.Özlü, "Pakette 4 yıldatoplam 800 bin kişiyeistihdam oluşturulmasıöngörülüyor. 4 yıldakamunun 62 milyarlira, özel sektöründe 140 milyar lirayıbulacak bir yatırımyapması bekleniyor"dedi. Yatırımcıların ortaksıkıntısının, işletmesermayesi olduğunuvurgulayan Bakan Özlü,anahtar teslim fabrikauygulamasının, bu sorunaçözüm getireceğinin altınıçizdi. Özlü, "YüksekPlanlama Kurulu'nda,anahtar teslim fabrikakonusunda son çalışmayıyaptık ve uygulamayaen geç bu ay içindegeçeceğiz. Yatırımcı,işadamı, sanayici, elindekiparayı arsaya, binayaharcamayacak. Arsayıve binayı biz vereceğiz,o sadece makinelerinigetirip işletecek" dedi.Bakan Özlü, teşviklerkapsamında makinealımına sıfır faizlikredi vereceklerini desözlerine ekledi.
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