Okul kıyafetindeki kansere dikkat

Okul Kıyafetleri Üreticisi CemalÇandır, velileri okul kıyafeti seçimikonusunda uyardı. Çandır, "Bir yandakanserojen boya tehlikesi, bir yanda alerji,bir yanda da rahat ve konforlu kullanım. Terile birlikte kanserojen maddeler çocuklarıntenine geçebiliyor. Sağlıksız bazı malzemelerde alerjiye sebep olabiliyor" dedi. Üreticilerinsu bazlı boyalar kullanması gerektiğininaltını çizen Çandır, "Tişörtü elinizealdığınızda elinize kumaş dışında kalın birtabaka geliyor ise bu kanserojen olabilir"diye konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.