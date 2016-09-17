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Okul kıyafetindeki e dikkat

Okul kıyafetindeki kansere dikkat
Üreticisi Cemal Çandır, velileri okul kıyafeti seçimi konusunda uyardı. Çandır, "Bir yanda ojen boya tehlikesi, bir yanda alerji, bir yanda da rahat ve konforlu kullanım. Ter ile birlikte kanserojen maddeler çocukların tenine geçebiliyor. Sağlıksız bazı malzemeler de alerjiye sebep olabiliyor" dedi. Üreticilerin su bazlı boyalar kullanması gerektiğinin altını çizen Çandır, "Tişörtü elinize aldığınızda elinize kumaş dışında kalın bir tabaka geliyor ise bu kanserojen olabilir" diye konuştu.
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  • 17 Eylül 2016, Cumartesi
  • Gazete
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