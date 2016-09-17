Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü'nün yardımıyla, FETÖ'nün kasası olduğu iddia edilen Koza-İpek Grubu'nunMarmaris'teki otelinin arazisinde arama yapılıyor.

GİRİŞLER YASAKLANDI

Otelin denize uzanan burun kısmında yapılan arama çalışmaları nedeniyle bölgeye giriş yasaklandı. Yasak nedeniyle denize konulan şamandıralarla da teknelerin bölgeye yanaşmalarının engellendiği öğrenildi. Aramalar sebebiyle Ankara'dan gönderilen askeri bir ekibin de güvenliği sağladığı bildirildi.

18 TON ALTIN

Geçtiğimiz temmuz ayının başında otelde 18 ton altın saklandığı iddiaları üzerine başlatılan aramalarda, Türk mühendislerince geliştirilen özel bir cihazla toprağın altında metal bulunduğunun tespit edildiği öğrenildi. Aramalara Kurban Bayramı dolayısıyla ara veren ekibin çalışmalarına önümüzdeki pazartesi günü tekrar başlamayı planladığı belirtildi.

Otelin bulunduğu Turgut Mahallesi sakinleri, yaklaşık 1,5 aydır otelde kazı çalışması yapıldığını, bunu yükselen seslerden anladıklarını dile getirdi.