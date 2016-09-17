Emekli maaşını artırma formülü

Çalışma hayatında son yıllarda bazı değişiklikler yaşandı. Klasik çalışma biçiminden farklı olan gündelikçiler,taksi ve dolmuşşoförleri, turizmrehberleri için farklısigortalılık yöntemleri hayata geçirildi. Ayrıca genç jenerasyon, aynı anda birden çok iş yapabildiği gibi bunların bir bölümü işçi, birbölümü girişimci statüsünde olabiliyor. Aynı anda birden çok statüde sigortalılık mümkün hale geldi. Artık kişinin aynı anda hem bir işverene bağlı çalışması, hem de mesai dışında kendi adına açtığı büfede olması halinde hem işveren tarafından SSK'ya, hem de kendi adına Bağ-Kur'a prim ödenmesimümkün hale geldi. Bu durumda hem Bağ-Kur'a, hem SSK'ya prim ödenmiş oluyor, ancak kişi SSK'lısayılıyor. Hem primödediği günler, hem deödediği prim miktarıartan kişinin emekliaylığı da yükseliyor. Yargıtay geçtiğimiz ay SGK'nın 2011 yılından bu yana uyguladığı bu yöntemin İş Hukuku açısından da sorun oluşturmadığına hükmetti. Kendi şirketi olan veya Bağ-Kur'lu olmayı gerektirecek şekilde şirket ortaklığı bulunan bir kişi, başka bir işveren yanında işe girip çalışmaya başlarsa otomatikolarak SSK'lı olyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.