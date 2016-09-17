  1. Sanayiciye anahtar teslim fabrika
  2. Evlenene 40 bin tl

ını artırma formülü

’lı ve ’lu olanlara yeni bir hak tanındı. Bağ-Kur’lular artık SSK’lı olarak da çalışıp yüksek ı alabilecek

Emekli maaşını artırma formülü
Çalışma hayatında son yıllarda bazı değişiklikler yaşandı. Klasik çalışma biçiminden farklı olan gündelikçiler, taksi ve dolmuş şoförleri, turizm rehberleri için farklı sigortalılık yöntemleri hayata geçirildi. Ayrıca genç jenerasyon, aynı anda birden çok iş yapabildiği gibi bunların bir bölümü işçi, bir bölümü girişimci statüsünde olabiliyor. Aynı anda birden çok statüde sigortalılık mümkün hale geldi. Artık kişinin aynı anda hem bir işverene bağlı çalışması, hem de mesai dışında kendi adına açtığı büfede olması halinde hem işveren tarafından SSK'ya, hem de kendi adına Bağ- Kur'a prim ödenmesi mümkün hale geldi. Bu durumda hem 'a, hem 'ya prim ödenmiş oluyor, ancak kişi SSK'lı sayılıyor. Hem prim ödediği günler, hem de ödediği prim miktarı artan kişinin emekli aylığı da yükseliyor. Yargıtay geçtiğimiz ay SGK'nın 2011 yılından bu yana uyguladığı bu yöntemin İş Hukuku açısından da sorun oluşturmadığına hükmetti. Kendi şirketi olan veya Bağ-Kur'lu olmayı gerektirecek şekilde şirket ortaklığı bulunan bir kişi, başka bir işveren yanında işe girip çalışmaya başlarsa otomatik olarak SSK'lı olyor.

Çalışanların ileride alacakları emekli maaşlarını, yatırdıkları prim miktarları belirliyor.
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  • 17 Eylül 2016, Cumartesi
  • Gazete
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