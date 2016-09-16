Rusya'nın Türkiye'ye uyguladığı yasağın kalkmasının ardından, Rus turistler soluğu ülkemizde aldı. 2Eylül'de başlayan Türkiye'ye yönelik charter uçuşlarda doluluk oranları yüzde 100'e ulaştı, uçak biletleri rekor hızda tükendi. Rusya Tur Operatörleri Derneği (ATOR), Türkiye'ye yeniden başlatılan charter uçuşlara yönelik talebin yoğun olduğunu belirtti. Rusya'nın bazı bölgelerindeki talebe yetişebilmek içinfazladan uçuşlar gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, Türkiye'ye yönelik charter uçuşlarda doluluk oranlarının yüzde 100'e ulaştığı, biletlerin rekor hızda tükendiği ifade edildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Rus turizm şirketlerinin yetkilileri de Türkiye'de tatillerini geçiren turistlerden son derece olumlu yorumlar aldıklarına, kendilerine iletilen herhangi bir şikayetin söz konusu olmadığına dikkati çekti. Rus turistlerin en fazla 'her şey dahil' sisteminin geçerli olduğu 5 yıldızlı otellerdeki tatil paketlerine talep gösterdiği belirtilen açıklamada, Ekim ayı için de toplam kotanın yüzde20'sinin şimdiden satıldığı bildirildi. Rus turistler ise Türkiye'yi ve özellikle Antalya'yı çok özlediklerini söyledi. İlk fırsatta tekrar Türkiye'ye tatile geleceklerini söyleyen Rus turistler, "Türkiye tatili bizim için vazgeçilmez. Başka hiçbir yerde aynı hizmeti ve aynı konforu bulamıyoruz" dedi.
TURİZM CİNİN ÇİFTE BAYRAMI Rusya'nın charter uçuş yasağını kaldırması ve 9 günlük Kurban Bayramı tatili turizmcilere de çifte bayram yaşattı. Özellikle sahil kesimindeki oteller bayram döneminde yüzde 100 doluluğa ulaştı. Çeşme Turistik Otelciler Birliği BaşkanıVeysi Öncel, otellerdeki yüzde 100doluluk ile sezon boyunca aldıkları yaraları sardıklarını ifade etti.
TANITIMA NARENCİYE İLE BAŞLADIK
Uluslararası medya grubu Global Connection tarafından Antalya'da gerçekleştirilen Türkiye-Rusya Medya Forumu, Ruslar'ın Türkiye'ye olan ilgisini artırdı. Etkinliğin ardından Rus basını hafta boyunca Türkiye'yi yazdı. Narenciye Tanıtım Grubu Başkanı Ali Kavak, "Son zamanlarda iki ülke arasında atılan olumlu adımlar sektöre büyük fayda sağlayacak. Yaşanan güncel gelişmeler sevindirici. İki ülke arasında karşılıklı güvene dayalı güçlü bir ilişki var ve her iki tarafın da bu güçlü ilişkiyi devam ettirmek yönünde olumlu adımlar atacağına inanıyorum" dedi.
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