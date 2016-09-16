Otoyolda sona doğru

İstanbul ile İzmir arası ulaşımı 9 saatten 3.5 saate indirecek Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun 3'te 2'si tamamlandı. İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil 384 kilometresi otoyol, 49 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere 433 kilometre uzunluğundaki projenin Gebze- Gemlik kesimindeki yapım çalışmaları tamamlandı. Gebze-Bursa kesimindeki fiziksel gerçekleşme de yüzde 91'e ulaştı. Projenin Kemalpaşa ayrımı-İzmir kesimindeki işlerin ise yüzde 90'ı bitti. Böylece projede yüzde 66 fizikselgerçekleşme sağlandı. Projede tünel ve viyadükler büyük önem taşıyor. 10 viyadük tamamlandı. 15'inde ise çalışmalar sürüyor.
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