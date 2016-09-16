Bursa'da, Türkiye'nin ilk yerli tramvayı 'İpekböceği'ni üreten Durmazlar firması Kocaeli Büyükşehir Belediyesi için 12 tramvay üretiyor.





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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Büyükşehir Belediyesi bürokratlarıyla birlikte yerli tramvay üretimi yapan Durmazlar'da üretim atölyelerinde incelemelerde bulundu.





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KOCAELİ İÇİN ÖZEL TASARIM

Kocaeli için 12 adet tramvayın Bursa'da üretildiğini söyleyen Başkan Altepe, şöyle konuştu: "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin talepleri doğrultusunda dizayn edilen ve projelendirilen, yunus görüntüsüyle, yeşili ve siyahıyla Kocaeli'nin renklerini yansıtan, iç dizaynıyla da özel bir proje oldu. "





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Başkan Altepe, 12 aracın yaklaşık 70 milyon TL değerinde olduğunu anlatırken, "Yurt dışından daha ucuza daha kaliteli araçlar üretiyoruz hem de paramız Türkiye'de kalıyor. Aynı zamanda servis imkanları da Bursa'dan kolayca yapılacak. Ülkemize de kentlerimize de belediyelerimize de kazandıran ve Bursa'yı dünya markası yapan bir proje oldu. Bursa artık dünya liginde ve dünyada 7 tramvay üreten şehirden biridir" diye konuştu. Başkan Altepe, Bursa'da Kocaeli'den sonra Samsun ve diğer iller için de üretim yapılacağını dile getirdi.



