Kaçak mülteci çalıştırana af yok

Bakanlar Kurulu'nca yılbaşında yapılan çalışma izniyle ilgili düzenlemeden 7 ayda 6 bin 584 Suriyeli yararlandı. Çalışma Bakanlığı ise kaçakmülteci çalıştıran işverene göz açtırmadı. İlk 7 ayda 184 işverene kaçak mülteci çalıştırmaktan idari para cezası uygulandı. Başbakanlık tarafından yapılan düzenleme kapsamında, öncelikli olarak geçici koruma sağlanan yabancılar, geçici kimlik belgesi düzenleme tarihinden 6 ay sonra çalışma izni için başvurabiliyor. Suriyeli sığınmacılar sadece ikamet ettikleri illerde çalışma izni alabiliyor. Sığınmacı çalıştıran işyerlerinde ise Suriyeliler'in sayısı toplam çalışanların yüzde 10'unu geçemiyor.
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