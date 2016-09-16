  1. Doğu’da 3 sektöre yatırım yağacak
  2. Evli engelliye ölüm aylığı

çalıştırana af yok

Kaçak mülteci çalıştırana af yok
Bakanlar Kurulu'nca yılbaşında yapılan çalışma izniyle ilgili düzenlemeden 7 ayda 6 bin 584 Suriyeli yararlandı. Çalışma Bakanlığı ise çalıştıran işverene göz açtırmadı. İlk 7 ayda 184 işverene kaçak mülteci çalıştırmaktan idari para cezası uygulandı. Başbakanlık tarafından yapılan düzenleme kapsamında, öncelikli olarak geçici koruma sağlanan yabancılar, geçici kimlik belgesi düzenleme tarihinden 6 ay sonra çalışma izni için başvurabiliyor. Suriyeli sığınmacılar sadece ikamet ettikleri illerde çalışma izni alabiliyor. Sığınmacı çalıştıran işyerlerinde ise Suriyeliler'in sayısı toplam ların yüzde 10'unu geçemiyor.

Evrin GÜVENDİK
Etiketler: , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar