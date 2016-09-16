İstanbul hesaplı çıktı!

Dünyanın en pahalı şehirleri açıklandı. Kirada birinci sırayı Singapur alırken, Londra ikinci oldu. 2 odalı ortalama bir dairenin aylık kirası Singapur'da 9bin lira, Londra'da ise 5 bin 500 lira. 35 şehir üzerinden yapılan araştırmada, kişi başı ortalama gelirde birinciliği 4 bin 500lira ile Hong Kong göğüsledi. Singapur 2bin 800 lira ile kazanç sıralamasında ikinci olurken, üçüncü sırada 2 bin 700 lira ile New York, dördüncü sırada 2 bin 200lira ile Londra yer aldı. En pahalı sinema bileti ise 60 liraya New York ve Sidney'de satılıyor. Londra'da sinema bileti ise 48 lira civarında. New York'ta orta halli bir restoranda 2 kişi yemek yemenin bedeli ise 240 lira. Aynı yemek Londra'da 200, Paris'te ise 170 liraya yenilebiliyor. İstanbul'da ise ortalama kira 900 lira olurken, 2 kişinin yemeği ise 100 lira ile 500lira arasında değişiyor. Sinema biletleri ise 10 lira ile 15 lira arasında.
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