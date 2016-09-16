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Hedef 103 mağaza

Hedef 103 mağaza
Defacto, yurt dışında mağazalaşma çalışmalarına hız verdi. 2016 yılında Doğu Avrupa, Afrika, Ortadoğu ve Türki Cumhuriyetler pazarlarına odaklanan şirket, yıl sonuna kadar toplam 25 mağaza daha açarak, 78 olan yurt dışı mağaza sayısını 103'e çıkarmayı hedefliyor. Başkan Yardımcısı İhsan Ateş, "Yıl sonuna kadar Irak, Mısır, Fas ve Suudi Arabistan başta olmak üzere Belarus, Arnavutluk, Gürcistan ve Kazakistan gibi ülkelerde 25 mağaza daha açmayı istiyoruz" diye konuştu.
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