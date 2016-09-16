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Evli ye ölüm aylığı

Kamu Denetçiliği Kurumu, vefat eden anne ve babasından ölüm aylığı alan ancak evlenince ı kesilen kadın için ‘ bağlanır’ dedi

Evli engelliye ölüm aylığı
Vefat eden emekli anne ve babasından dolayı ölüm aylığı alan ancak evlendiği gerekçesiyle maaşı kesilen engelli kadın için Kamu Denetçiliği Kurumu devreye girdi. Kurum, tekrar bağlanması için Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) tavsiyede bulundu.

SGK'YA YAZI
Eşinden 2010'da boşanan bir kadın, hayatını kaybeden Bağ-Kur emeklisi annesinden dolayı aylık almaya başladı. Kadına, daha sonra bir üniversite hastanesinden yüzde 94 oranında raporu verildi. Babasından dolayı da almak isteyen kadın, SGK'ya başvurdu. İdare, yüzde 60 ve üzerinde engelli olduğunun belirlenmesi halinde ölen annesinin yanı sıra babasından dolayı da aylık alabileceğini belirterek, kadını hastaneye sevk etti. Kadın, bunun üzerine hem anne hem de babasından dolayı malul çocuk olarak, ölüm aylığı almaya başladı. Maaşların evlendiğinde kesilip kesilmeyeceğini ilgili kuruma soran kadına, cevabi yazıda, malul çocukların evlenseler bile aylıklarının ödenmeye devam edeceği belirtildi. Yeniden evlenen kadın, söz konusu aylıkların kesilmesinin ardından Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvurdu. Kurum, başvurucunun malul çocuk statüsünde bağlanan aylığının evlenmesi sebebiyle kesilmesi yönündeki idari işlemin hukuka aykırı olduğunu vurgulayarak, aylığın yeniden ödenmesi için SGK'ya başvuruda bulundu.
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