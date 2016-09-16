Evli engelliye ölüm aylığı

Vefat eden emekli anne ve babasından dolayı ölümaylığı alan ancak evlendiği gerekçesiyle maaşı kesilenengelli kadın için KamuDenetçiliği Kurumudevreye girdi. Kurum, tekrar aylık bağlanması için Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) tavsiyede bulundu.
SGK'YA YAZI
Eşinden 2010'da boşanan bir kadın, hayatını kaybeden Bağ-Kur emeklisi annesinden dolayı aylıkalmaya başladı. Kadına, daha sonra bir üniversite hastanesinden yüzde 94 oranında engelli raporu verildi. Babasından dolayı da maaş almak isteyen kadın, SGK'ya başvurdu. İdare, yüzde 60 ve üzerinde engelli olduğunun belirlenmesi halinde ölen annesinin yanı sıra babasından dolayıda aylık alabileceğini belirterek, kadını hastaneye sevk etti. Kadın, bunun üzerine hem anne hem de babasından dolayı malul çocuk olarak, ölüm aylığı almaya başladı. Maaşların evlendiğinde kesilip kesilmeyeceğini ilgili kuruma soran kadına, cevabi yazıda, malul çocukların evlenselerbile aylıklarının ödenmeyedevam edeceği belirtildi. Yeniden evlenen kadın, söz konusu aylıkların kesilmesinin ardından Kamu DenetçiliğiKurumu'na başvurdu. Kurum, başvurucunun malul çocuk statüsünde bağlanan aylığının evlenmesi sebebiyle kesilmesi yönündeki idari işlemin hukuka aykırı olduğunu vurgulayarak, aylığın yeniden ödenmesi için SGK'ya başvuruda bulundu.
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