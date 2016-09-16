Esnafa ucuz akaryakıt

Türkiye Esnaf ve SanatkarlarıKonfederasyonu (TESK) Başkanı BendeviPalandöken, taşıma ve nakliye işinde 500 biniaşkın esnaf olduğunu belirterek, "Uluslararasıpetrol fiyatlarındaki düşüş yakıt fiyatlarınatam olarak yansımadığı gibi, son olarak vergioranlarının 20 kuruş artırılması esnafımızı zorasoktu. Esnafımızın korunması için eskidençiftçilere verilen ucuz mazot gibi esnafımıziçin de ucuz fiyattan 'ticari akaryakıt'verilmeli" dedi. Palandöken, "Taşıma ve ulaşımsektöründeki esnafımız maliyetinin düşmesiiçin ucuz akaryakıt istemektedir. Ulaşımda,sebze meyve maliyetlerinde, taşımacılıktadüşecek fiyatlar halkımıza yansıyacaktır"şeklinde konuştu.
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