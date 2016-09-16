  1. Çipura sevinci
  2. İstanbul hesaplı çıktı!

Esnafa ucuz

Esnafa ucuz akaryakıt
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, taşıma ve nakliye işinde 500 bini aşkın esnaf olduğunu belirterek, "Uluslararası petrol ındaki düşüş yakıt fiyatlarına tam olarak yansımadığı gibi, son olarak vergi oranlarının 20 kuruş artırılması esnafımızı zora soktu. Esnafımızın korunması için eskiden çiftçilere verilen ucuz mazot gibi esnafımız için de ucuz fiyattan 'ticari akaryakıt' verilmeli" dedi. Palandöken, "Taşıma ve ulaşım sektöründeki esnafımız maliyetinin düşmesi için ucuz istemektedir. Ulaşımda, sebze meyve maliyetlerinde, taşımacılıkta düşecek fiyatlar halkımıza yansıyacaktır" şeklinde konuştu.
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar