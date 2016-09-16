Doğu ve Güneydoğu için yeni eylem planı

Başbakan Binali Yıldırım'ın Güneydoğu çıkarmasının ardından hızlanan bölgenin yeniden ayağa kaldırılması sürecinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı öncü olarak harekete geçiyor. Bakan Çelik'in talimatıyla Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Tarım Sektörü Eylem Planları'na dönük çalışmalar bakanlığın ilgili birimleri ile sürdürülürken, bu kapsamda yapılacak çalışmalar da netleşmeye başladı.
DAMIZLIK HAYVAN ÇİFTLİKLERİ KURULACAK
Hükümet, yıllardır PKK terör örgütünün saldırıları nedeniyle büyük zarara uğrayan çiftçi için ilk etapta Ardahan ve Kars'ta 4 yeni hayvan merkezi kurmayı planlanıyor. Doğu ve güneydoğuda hayvancılık sektörünü geliştirmek için buzağı desteklerinde ise yeniden düzenlemeye gidilecek. Doğu Anadolu başta olmak üzere Türkiye'nin 22 ili yetiştirici bölge ilan edilecek ve 20 damızlık hayvan çiftliği kurulacak. Küçükbaş hayvanlar için de damızlık çiftlikleri kurulacak. Üreticiler kesim için besleyeceği hayvanları buralardan alacak. İlk etapta 50 bin damızlık hayvan ile projeye başlanacak, ardından damızlık hayvan varlığı sayısı 300 bine çıkarılacak. Damızlık hayvanların artırılması ile Türkiye'deki et fiyatı sorununa da kökten çözüm getirilmiş olacak.
MERALAR ISLAH EDİLECEK
Hükümet yüzde 40'ı Doğu ve Güneydoğu'da bulunan ancak PKK tehdidi nedeniyle yıllardır kullanılamayan mera, yaylak ve kışlakların yeniden ıslah edilmesi çalışmalarına da hız verecek. Bu kapsamda yaklaşık 4 milyon hektar mera yeniden çiftçiye kazandırılacak. Hayvancılıkla geçimini sağlayan vatandaşların maliyetlerini düşürmek için meraların ıslahlaştırılması için toplam 2 milyar lira harcanacak. Bu şekilde çiftçilerin hayvancılık üretim maliyetlerinde yüzde 25 tasarruf da sağlanacak. Aynı şekilde mandıralar da modernize edilecek.
DAMLA SULAMA YAYGINLAŞTIRILACAK
Bölgede kaçak elektrik kullanımı nedeniyle orantısız su tüketimine de çözüm üretilecek. Hem hükümetin, hem elektrik dağıtım firmalarının hem de çiftçinin zarara uğradığı eski modelden kazan-kazan modeline geçilecek. Tarımsal sulamada damla sulamanın yaygınlaştırılması için destek modelleri başta olmak üzere çiftçilerin bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapılacak.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Şanlıurfa kent merkezinde 100 milyon lira harcayarak kuracağı atık su arıtma tesisi ile suyun verimli kullanılması için projeler geliştirecek. Böylelikle 800 bin kişinin atık suyu da temizlenerek tekrar doğaya kazandırılacak. Mardin ve Kızıltepe ovalarının sulanması için de dev sulama kanalları yapılacak.
PROFESÖRLER SAHAYA İNECEK
Üniversitelerin Ziraat Fakülteleri'nde görevli akademisyenler de tarım ve hayvancılığı yeniden canlandırmak için sahaya inerek çiftçilere yerinde eğitim verecek. Çiftçileri doğru su ve gübre kullanımı hakkında bilgilendirecek hocalar, bilimsel üretim noktasında çiftçileri teşvik edecek.
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eğer modern çiftcilik ve hayvancılığa geçilmezse bunlar kısa süreli olur. sonu hüsrana uğrar. destek alınır sonra hazır yiyici teröristler ellerinden alır.
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