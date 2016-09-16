Çipura sevinci

İzmir Körfezi'nde çipura akını yaşandı. Balık pazarında çipuranın besi olanının kilosu 20, toprak havuzda yetişeni 30, denizde yetişeni ise 60 liradan satılırken, körfezde atılan her oltaya besili çipuralar takıldı. Konak ve 1. Kordon'da kovalar çipura ile doldu. Kimi dolan kovasıyla evin yolunu tutarken kimi de tuttuklarının yarısını sattı. Bu arada bu yılın Ocak-Ağustos döneminde çipura ihracatı yüzde 35'lik artışla 17 bin 570tondan 23 bin 685 tona yükseldi. Çipura ihracatı, Ocak-Ağustos döneminde 125milyon 243 bin dolara ulaştı.
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