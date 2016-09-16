  1. Hedef 103 mağaza
  2. Esnafa ucuz akaryakıt

sevinci

Çipura sevinci
İzmir Körfezi'nde akını yaşandı. Balık pazarında çipuranın besi olanının kilosu 20, toprak havuzda yetişeni 30, denizde yetişeni ise 60 liradan satılırken, körfezde atılan her oltaya besili çipuralar takıldı. Konak ve 1. Kordon'da kovalar çipura ile doldu. Kimi dolan kovasıyla evin yolunu tutarken kimi de tuttuklarının yarısını sattı. Bu arada bu yılın Ocak-Ağustos döneminde çipura ihracatı yüzde 35'lik artışla 17 bin 570 tondan 23 bin 685 tona yükseldi. Çipura ihracatı, Ocak-Ağustos döneminde 125 milyon 243 bin dolara ulaştı.
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar