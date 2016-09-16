3'LÜ AVANTAJ VAR
Halen asgari ücret brüt bin 647 lira. Yasaya göre, çalışanın ödeyeceği katkı payı maaşın yüzde 3'ü olacak. Yani asgari ücretli bir kişinin her ay maaşının 49,41 lirası bireysel emeklilik hesabına yatırılacak. Asgari ücretli bireysel emeklilik hesabına 1 yılda 592,92 lira katkı payı ödemiş olacak. Ancak yüzde 25 (148,23 lira) ve ilave bin lira devlet katkıları da eklendiğinde hesaptaki birikim, bin 741 liraya ulaşacak. Yani asgari ücretli 1 yılda 592,92 lira ödeyecek ama hesabındaki toplam birikim getiri hariç bin 741 lira 15 kuruş olacak. Yeni sistemde; çalışanlar, işvereninin düzenlediği bir emeklilik sözleşmesiyle emeklilik planına dahil edilecek. Çalışanın katkı payı, prime esas kazancının yüzde 3'üne karşılık gelen tutar olacak, ancak isteyenler daha yüksek bir tutarda kesinti yapılmasını talep edebilecek. Çalışan, emeklilik planına dahil olduğunun kendisine bildirildiği tarihi müteakip 2 ay içinde sözleşmeden cayabilecek. Çalışan adına bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı payları üzerinden devlet katkısı sağlanacak. Ayrıca çalışanın cayma hakkını kullanmaması halinde, sisteme girişte bir defaya mahsus olmak üzere, bin lira ilave devlet katkısı sağlanacak. Emeklilik hakkının kullanılması halinde, hesabında bulunan birikimi en az 10 yıllık, yıllık gelir sigortası sözleşmesi kapsamında almayı tercih eden çalışana, birikiminin yüzde 5'i kadar ek devlet katkısı ödenecek.
50 TL YATIRANA 250 TL MAAŞ
32 yaşındaki bir çalışan, her ay 50 lira düzeyinden yani alt limitten katkı payı yatırır ve 65 yaşında sistemden emekli aylığı bağlanırsa, hesabında birikecek rakam devlet katkılarıyla birlikte 43 bin lirayı bulacak. Bu kişi, normal emekli aylığına ek olarak ortalama 250 lira tutarında bireysel emeklilik aylığı alabilecek.
DESTEKLERİN TAMAMINDAN NASIL YARARLANILACAK?
Gerek yüzde 25'lik gerekse de ek bin liralık devlet katkısını hak etmenin süreleri bulunuyor. İlk 3 yıl içinde sistemden çıkanlar hiçbir şekilde devlet katkısı alamıyor. 3 ila 6 yıl arasında çıkanlar devlet katkısındaki birikimlerinin yüzde 15'ini, 6 ila 10 yıl arasında çıkanlar yüzde 35'ini, 10 yılı tamamlayanlar yüzde 60'ını alabiliyor. 10 yılı tamamlayıp, 56 yaşını dolduranlar devlet katkısının tamamını alarak emekli oluyor.
kalan karakter 1000
bayram bitti.emeklide maaşda bitti-----bu promosyon sene bitimine değil----daha kasım aylığına 35,gün var....ay sonuna güzel olur ..
1. emekli olunca verilecek maaş sabit mi yoksa her yıl tüfe oranında artacak mı?
2.ödenecek maaş kaç yıl olacak ölünceye kadar mı yoksa belirli bir süre mi verilecek?
3. amaç emekli olmak değil halka tasarruf ettirme amacı gözüküyor. akıllı olan zaten tasarruf ediyor.
Kabul etmiyorum nokta
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