5 açılış birden

Tablet ve telefonları ile dikkat çeken teknoloji markası Reeder, 5 ilde mağaza açtı. İzmir, Ankara, Antalya, Adana ve Samsun'un şehir merkezinde aynı konsepte sahip 5 adet reederSTORE hizmete girdi. Ziyaretçilerine sanal gerçeklik gözlüğü, 4K çekim yapan aksiyon kameraları, çocuk takip cihazları, akıllı kulaklık ve daha birçok yeni ürünü deneyimleme imkanı sunan mağazalar, bölgesel servis merkezi olarak da hizmet verecek. Reeder yetkilileri, mobil teknoloji alanındaki yatırımlarını sürdüreceklerini söyledi.
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