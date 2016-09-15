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Vodafone’da Türk gücü

Vodafone’da Türk gücü
Vodafone Grubu'nun Afrika, Ortadoğu ve Asya Pasifik (AMAP) Bölge CEO'su Serpil Timuray, Fortune Dergisi'nin ilk kez hazırladığı 'En Güçlü Kadınlar Uluslarası Listesi'nde 23'üncü sırada yer aldı. Dergi, yayımladığı yorum yazısında Timuray'ı 'Global Fortune 500 şirketlerinde çalışan en önde gelen Türk yöneticilerden biri' olarak gösterdi. Vodafone Türkiye CEO'su iken Ocak 2014'te İcra Kurulu üyeliğine atanan Serpil Timuray, bu tarihten itibaren grubun dünyadaki iki yönetim bölgesinden biri olan AMAP Bölgesi'nin CEO'su olarak görev yapıyor. Grubun toplam abonelerinin yaklaşık yüzde 74'ünün bulunduğu Timuray'ın yönetimindeki AMAP Bölgesi, güçlü büyüme performansı ve dinamik yapısı ile öne çıkıyor. Vodafone Grubu'nun 2015/16 mali yılında, AMAP Bölgesi'nin aboneleri yüzde 5 büyüme ile 341 milyona ve toplam gelirleri yüzde 7 büyüme ile 13.2 milyar sterline ulaşırken, FAVÖK yüzde 7.2 büyüme ile 4 milyar sterlin seviyesinde gerçekleşti.
Etiketler:
  • 15 Eylül 2016, Perşembe
  • Gazete
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