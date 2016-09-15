Vodafone’da Türk gücü

Vodafone Grubu'nun Afrika, Ortadoğu ve Asya Pasifik (AMAP) Bölge CEO'su SerpilTimuray, Fortune Dergisi'nin ilk kez hazırladığı 'En GüçlüKadınlar Uluslarası Listesi'nde 23'üncü sırada yer aldı. Dergi, yayımladığı yorum yazısında Timuray'ı 'Global Fortune 500 şirketlerinde çalışan en önde gelen Türk yöneticilerden biri' olarak gösterdi. Vodafone Türkiye CEO'su iken Ocak 2014'te Vodafone Grubu İcra Kurulu üyeliğine atanan Serpil Timuray, bu tarihten itibaren grubun dünyadaki iki yönetim bölgesinden biri olan AMAPBölgesi'nin CEO'su olarak görev yapıyor. Grubun toplam abonelerinin yaklaşık yüzde 74'ünün bulunduğu Timuray'ın yönetimindeki AMAP Bölgesi, güçlü büyüme performansı ve dinamik yapısı ile öne çıkıyor. Vodafone Grubu'nun 2015/16 mali yılında, AMAP Bölgesi'nin aboneleri yüzde 5 büyüme ile341 milyona ve toplamgelirleri yüzde 7 büyümeile 13.2 milyar sterline ulaşırken, FAVÖK yüzde 7.2 büyüme ile 4 milyar sterlin seviyesinde gerçekleşti.
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