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Türkiye’de yatırım yapan zarar etmez

Türkiye’de yatırım yapan zarar etmez
İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB), küresel markalara yönelik Paris'te tanıtım gecesi düzenledi. Gecede, Türkiye tekstil endüstrisine güvenen, işbirliği gerçekleştiren ve sektörün büyümesine katkı sağlayan global partnerlere plaket verildi. İTHİB Başkanı İsmail Gülle ve Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ev sahipliğinde düzenlenen geceye Lacoste, Diesel, Tommy Hilfiger ve Zara başta olmak üzere 18 uluslararası hazır giyim markasının temsilcileri katıldı. Gülle, "Türkiye'de yatırım yapan, hiçbir ülke veya şirket zarar etmedi, bundan sonra da etmeyecek" dedi.
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  • 15 Eylül 2016, Perşembe
  • Gazete
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