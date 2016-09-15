Türkiye konut yapsın petrol verelim

Türkiye ve Venezuela'nın çok fazla ortak noktası olduğunu dile getiren Bracho Reyes, "Hem Venezuela'da hem Türkiye'de gerçekleştirilen darbe girişimlerinin arkasında emperyalist güçlerin, dış odaklı güçlerin olduğu aşikardır." ifadesini kullandı.
Bracho Reyes, Venezuela Dışişleri Bakanı Delcy Eloina Rodriguez Gomez ve Enerji ve Petrol Bakanı Eulogio del Pino'nun geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüklerini ve konuşulan en önemli konulardan birinin ekonomik işbirliği olduğunu söyledi.
"TÜRKİYE DÜNYANIN ÖNDE GELEN ÜLKELERİNDEN BİRİ"
Venezuela'nın dünyadaki en büyük petrol rezervine sahip ülkelerden biri olduğunun altını çizen Bracho Reyes, şunları kaydetti:
"Türkiye dünya ekonomisi açısından dünyanın en önde gelen ülkelerinden biri ve ekonomik olarak da gelişiyor. Enerji Bakanı Pino'nun, Erdoğan ile yaptığı toplantıda gündeme gelen en önemli konulardan biri petrol türevi olan petrokok ticaretiydi. Bizim, ülke olarak 10 milyon ton petrokokumuz var. Bu 10 milyon ton petrokok şu anda piyasaya sunulmayı bekliyor. Enerji Bakanı Pino ve Dışişleri Bakanı Rodriguez, bu toplantıda bu petrokokun belli bir kısmının Türkiye için ayrılıp, bunun iki ülke arasındaki ürün değişiminde ve ticari anlaşmalarda kullanılabileceğini söyledi. Konuyla ilgili karma komisyonun kurulmasını bekliyoruz, görüşmelerimiz devam ediyor."
Venezuela ekonomisini çeşitlendirmeye çalıştıklarını anlatan Bracho Reyes, "Tamamen petrole dayalı bir ekonomik yapının üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Çünkü bu Venezuela'yı fazlaca kırılgan bir hale soktu. Bu nedenle ekonomimizi çeşitlendirmeyi istiyoruz. Türkiye'nin sanayi konusunda tecrübesi fazla. Bizim de tarım alanında gelişmeye ihtiyacımız var. Bu yüzden Türk iş adamlarını Venezuela'ya çağırıyoruz. Sadece tarım için ayırabileceğimiz 30 milyon hektar alanımız var ve üretim yapılması için bekliyor." şeklinde konuştu.
VENEZUELA'DAKİ KONUT AÇIĞI
Venezuela'da halihazırda çalışan Türk şirketler bulunduğunu ve şirketlerin konut açığını gidermeye yönelik projelere destek verdiklerini belirten Bracho Reyes, "Şimdiye kadar ülkede Türk şirketler tarafından bin 448 konut yapıldı ve hükümet 1 milyondan fazla konutu teslim etti. Amacımız 2 milyona ulaşmak. Türkiye'nin yanı sıra bu projede İran, Belarus gibi ülkeler de yer almaktadır." dedi.
Bracho Reyes, 2011 yılında gündeme gelen ve petrol ve türevleri karşılığında konut yapılmasını öngören projenin, kurulacak karma komisyonda yeniden ele alınacağını ifade etti.
Proje kapsamında belirlenecek petrokok miktarı karşılığında konut yapılacağını anlatan Bracho Reyes, şöyle konuştu:
"Yakın zamanda yapılacak Dünya Enerji Kongresi'ne Venezula Petrol Bakanı gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Başkanı Maduro ve Dışişleri Bakanı Rodriguez'in de bu toplantıya davet edilmesini söyledi. Şu anda Maduro, Türkiye tarafından iletilecek bir davet bekliyor. Davet karşılığında kendileri buraya gelecek ve yürütülecek toplantılar sonunda da önemli açıklamalar yapabilirler. Türkiye'nin TOKİ ile birlikte Venezuela'ya gelmesini ve bunun karşılığında petrokok almasını bekliyoruz. Türk yatırımcıları özel olarak çağırıyoruz. Onlara özel seçenekler, özel fırsatlar sunmaya çalışıyoruz. Türkiye ve Venezuela ilişkileri, konutların inşa edilmesi, enerji sektöründeki işbirliği ve yatırımlarla çok daha iyi yerlere gelecek."
Konut karşılığı petrol ve petrol türevlerini alım projesi, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın 2011'de yaptığı Venezuela ziyaretinde gündeme gelmiş, ancak Van depremi sonrası TOKİ'nin Van'da konut yapımına öncelik vermesi sonucu proje ertelenmişti.
"THY'NİN VENEZUELA'YI MERKEZ OLARAK SEÇMESİNİ İSTİYORUZ"
Türk Hava Yolları'nın (THY) Latin Amerika'ya seferlerini başlattığını ve başkent Karakas'a direkt uçuş yapılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü dile getiren Bracho Reyes, Venezuela'da sadece THY'ye özel bir terminal inşa etme imkanı sunduklarını vurguladı.
Bracho Reyes, Venezuela'da yakıt fiyatlarının oldukça uygun olduğunu ifade ederek, "Venezuela, Latin Amerika'da en stratejik noktalardan biri. Latin Amerika'nın giriş kapısı, Karayiplerin balkonu diyebiliriz. THY'ye tüm Güney Amerika Kıtası'nda yapacağı uçuşlar için Venezuela'yı merkez olarak kullanmasını teklif ettik. THY'nin, Venezuela'yı merkez olarak seçmesi ve buradan bütün Latin Amerika'ya yönelmesini istiyoruz." diye konuştu.
Dışişleri Bakanı Rodriguez ve Enerji Bakanı Pino'nun Türkiye ziyareti sırasında Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun imzaladığı özel bir davet mektubunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiklerini kaydeden Bracho Reyes, bu mektubun iki ülke arasındaki işbirliği ve dayanışma isteğine ilişkin sembolik bir anlam taşıdığını ifade etti.
Bracho Reyes, Venezuela'da 400 binden fazla Müslüman yaşadığını belirterek, "Rodriguez, toplantı sırasında, Türkiye'ye bol arazi tahsis edilebileceğini ve bu arazi üzerine cami inşa edilebileceğini söyledi. Bu, iki ülke arasındaki yakınlaşmayı gösteren bir adımdır." dedi.
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