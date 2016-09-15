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3 yeni şirketle anlaştı

İz iletişim 3 yeni şirketle anlaştı
Sektördeki 6'ncı yılına hızlı bir giriş yaparak portföyüne Vakıf Katılım, Red Bull ve Philip Morris/Sabancı'yı katan İz İletişim, 3 şirketle daha anlaştı. Unit Grup, DKY İnşaat ve Vestel'in spor iletişimi 'in portföyüne eklendi. İz İletişim Ajans Başkanı Nedim Özkan, CEO/lider iletişimi, stratejik iletişim, medya ilişkileri, gündem yönetimi, ürün iletişimi ve kriz iletişimi alanlarında danışmanlık hizmeti vereceklerini söyledi.
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  • 15 Eylül 2016, Perşembe
  • Gazete
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