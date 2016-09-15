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’a Türk Akımı izni

Gazprom’a Türk Akımı izni
Rus , Türk Akımı hattının denizden geçecek bölümünün inşası için diplomatik kanallar vasıtasıyla Türkiye'den ilk iznin alındığını duyurdu. Gazprom CEO'su Aleksey Miller, projenin ilk evresinde Türk yetkililer ile etkili ve uyumlu şekilde çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

TANAP'TA DÜNYA REKORU KIRILDI
Tekfen İnşaat, TANAP Projesi'nin 2 bin metrelik hattını 14 saatte birleştirerek rekora imza attığını duyurdu. Şirket, Avrupa'nın ve Türkiye'nin gaz ihtiyacını karşılamayı hedefleyen bin 850 kilometre uzunluğundaki projede 1 gün içinde yapılan en yüksek sayıda otomatik kaynağı tamamladığını duyurdu.
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  • 15 Eylül 2016, Perşembe
  • Gazete
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