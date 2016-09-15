20 bin öğretmen Ekim’de işbaşında

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "40 bin norm fazlası öğretmenimizi etkin kullanacağız, Şubat'ta atadığımız 30 bin öğretmenimizi göreve başlatacağız ve 20 bin öğretmenimizi de inşallah Ekim ayı içerisinde mülakatları tamamlanırsa göreve başlatacağız" dedi. FETÖ'nün darbe girişiminin ardından Milli Eğitim Bakanlığı'nda ilişiği kesilen ve açığa alınan öğretmen sayıları hakkında bilgi veren Yılmaz, "28 bin 163 öğretmenin ilişiği kesildi. Yaklaşık 20 binin üzerinde de öğretmeni açığa aldık, onlar hakkında da inceleme devam ediyor" diye konuştu. Yılmaz, şöyle devam etti: "Ancak bizim norm fazlası 41 binin üzerinde öğretmenimiz vardı. 41 bin öğretmenimizle birlikte geçen Şubat'ta aldığımız 30 bin öğretmenimiz vardı, onlar da bu eğitim-öğretim yılında başlayacaklar. Ayrılandan daha fazla öğretmen 2016-2017 eğitim-öğretim yılında eğitim programımıza dahil olacak. Yeni alınacak 20 bin öğretmenle ilgili çalışmalar da devam ediyor? Bu öğretmenlerimizi de Ekim ayına yetiştireceğiz."