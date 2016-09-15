20 bin öğretmen Ekim’de işbaşında

Milli Eğitim Bakanıİsmet Yılmaz, "40 binnorm fazlası öğretmenimizietkin kullanacağız, Şubat'taatadığımız 30 bin öğretmenimizigöreve başlatacağız ve 20bin öğretmenimizi de inşallahEkim ayı içerisinde mülakatlarıtamamlanırsa görevebaşlatacağız" dedi. FETÖ'nündarbe girişiminin ardından MilliEğitim Bakanlığı'nda ilişiğikesilen ve açığa alınan öğretmensayıları hakkında bilgi verenYılmaz, "28 bin 163 öğretmeninilişiği kesildi. Yaklaşık 20binin üzerinde de öğretmeniaçığa aldık, onlar hakkında dainceleme devam ediyor" diyekonuştu. Yılmaz, şöyle devametti: "Ancak bizim norm fazlası41 binin üzerinde öğretmenimizvardı. 41 bin öğretmenimizlebirlikte geçen Şubat'ta aldığımız30 bin öğretmenimiz vardı,onlar da bu eğitim-öğretimyılında başlayacaklar. Ayrılandandaha fazla öğretmen 2016-2017eğitim-öğretim yılında eğitimprogramımıza dahil olacak. Yenialınacak 20 bin öğretmenleilgili çalışmalar da devamediyor? Bu öğretmenlerimizi deEkim ayına yetiştireceğiz."
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