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soruları ve cevapları açıklandı

MEB tarafından 8. sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen 1'inci dönem sınav sonuçları açıklandı.

TEOG soruları ve cevapları açıklandı
Temel Öğretimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi () kapsamında gerçekleştirilen bu yılın ilk merkezi ortak sınavlarının soruları ve cevapları açıklandı. Soru ve cevaplara Milli Eğitim Bakanlığı'nın Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden yayınlandı.

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MEB tarafından 8. sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen TEOG 1'inci dönem sınavları sona erdi. 1 milyon 190 bin 826 öğrencinin katıldığı sınavın dün gerçekleştirilen ilk oturumunda öğrenciler Türkçe, Matematik, Din Kültürü sınavına girdi. İkinci oturumda ise öğrenciler Fen Bilimleri, TC inkılap tarihi ve Atatürkçülük ve Yabancı dil sorularını cevapladı. Sınavların soru ve cevapları ise MEB'in EBA sistemi üzerinden yayınlandı.
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  • 24 Kasım 2016, Perşembe 14:58
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