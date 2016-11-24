Okullarda OBESE dönemi

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un pazartesi günü Bakanlar Kurulu sonrası açıkladığı "okullara kamera sistemi" projesinin ayrıntıları netleşti. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2 yıldır üzerinde çalıştığı proje şöyle:
EMNİYET ÇALIŞIYOR: Proje ilk olarak ASELSAN ile işbirliği yapılarak hayata geçirilecekti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı üzerine konu Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bünyesine alındı. Böylece okullara kamera sisteminin hızlandırılması amaçlandı.
DOĞU'YA ÖNCELİK: Terör örgütü PKK tarafından okulların yakıldığı Hakkari, Şırnak, Mardin ve Diyarbakır başta olmak üzere terör olaylarının yoğun olarak yaşandığı Doğu ve Güneydoğu'daki okullara öncelik verilecek. Kademeli olarak, Türkiye genelindeki 54 bin 500 okula kamera sistemi kurulacak. Uyuşturucu satışının görüldüğü okul önlerine ve öğrencilerin bulunduğu bahçelere öncelik verilecek.
MOBESE İLE UYUMLU: Okullara kurulacak kameralar, Emniyet'in kullandığı MOBESE ile uyumlu hale getirilecek. OBESE ismi verilen sistemde emniyet, MOBESE ile eş zamanlı okulları da 7/24 izleyebilecek. Böylece anlık görüntüleme yapılabilecek. İlçe emniyet müdürlükleri veya karakollar, entegre sistemle okul önlerini 24 saat izleyebilecek. Okul önleri ve bahçeleri detaylı izleyen "okul polisleri" sistemi geliştirilecek. Bu polisler olağanüstü olaylar haricinde sadece okulla ilgili olaylara ve kamerayla izlenen bölümlerle ilgilenecek.
ANINDA MÜDAHALE: Kameraların MOBESE'ye entegre edilmesiyle okul önlerinde uyuşturucu satışı yapan torbacılara anında baskın yapılabilecek. Ayrıca bu kişilerin tespit edilmesiyle satış yaptıktan sonra da kimlik tespiti yapılarak gözaltı işlemleri rahatlıkla sürdürülebilecek. Böylece okul önlerinde uyuşturucu satışı ve adli olaylar önlenecek.
FATİH PROJESİ DESTEĞİ: Kamera sistemi öncelikle FATİH Projesi kapsamında internet alt yapısı oluşturulan okullarda kurulacak. Proje kapsamında 16 bin 876 okula 883 bin 324 uç kurulumu tamamlandı. Bu nedenle ilk olarak bu okullara kamera kurulumları yapılacak.
SAFURE CANTÜRK
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