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soru ve cevapları yayınlandı

Bu sabah gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı için merakla beklenen açıklama ÖSYM'den geldi. Sınav soru ve cevapları resmi internet sitesinde yayımlandı.

KPSS soru ve cevapları yayınlandı
Ortaöğretim mezunlarının bu sabah katıldığı Kamu Personeli Seçme Sınavı'na yaklaşık 3 milyon 500 bin öğrenci katıldı. Sabah 10.00'da başlayan sınavda 120 soru için öğrencilere 120 dakika süre verildi. Öğrenciler için merakla beklenen açıklama ÖSYM'nin resmi internet sitesinden duyuruldu. Ortaöğretim'in soru ve cevapları yayınlandı.

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  • 20 Kasım 2016, Pazar 19:34
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