'15 Temmuz' müfredata giriyor

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Eğitimde özel sektörün payını artırıyoruz. Özel eğitimler devletin yükünü alıyor, devletin daha iyi eğitim vermesine yol açıyor. Bu bakımdan da özel sektöre teşvik ediyor ve destek veriyoruz." dedi.



Yılmaz, Bahçeşehir Eğitim Kurumları 4 Eylül Sivas Kampüsü'nün açılışı için İsmet Yılmaz Konferans Salonu'nda düzenlenen törende konuştu.



"ÖZEL SEKTÖRE TEŞVİK EDİYOR VE DESTEK VERİYORUZ"

Eğitimde dünyadaki gelişmeleri de takip etmeyi önemsediklerine işaret eden Bakan Yılmaz, şunları söyledi:



"Eğitimin amacı milletimizi zengin kılmaktır. Türkiye, eğitimde dünya sıralamasında ilk 20'dedir. Bu yıl 122 milyar lirayı eğitime ayırdık. Bu toplam bütçemizin yüzde 20'si. Bu ana kadar Türkiye'de hiçbir dönemde bütçenin yüzde 20'si eğitime ayrılmadı. Buradan da anlaşılıyor ki bu hükümetin önceliği, bu hükümet milletten topladığını yine eğitim yoluyla millete aktarıyor. İyi bir yoldayız. Her alanda, her kademede okullaşma oranı arttı. Eğitimde özel sektörün payını artırıyoruz. Özel eğitimler devletin yükünü alıyor, devletin daha iyi eğitim vermesine yol açıyor. Bu bakımdan da özel sektöre teşvik ediyor ve destek veriyoruz."



"15 TEMMUZ" MÜFREDATA KONULACAK

"Toplumun değerlerinden uzaklaşırsanız kendinizi izole ederseniz. Toplumun değerleri bizim baş tacımız. Biz onları gururla benimseyeceğiz ve evrensel değerleri de taşıyacağız." diyen Bakan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Yerel değerleri alacağız, evrensel değerlere de açık olacağız. 15 Temmuz'da bu milletin iradesine çok büyük bir saldırı oldu. Türkiye'yi uçurumun kenarından itmek isteyen oldu. İşte onlara karşı verilen ve bu milletin hakkına, hukukuna, evlatlarına geleceğine sahip çıkma iradesini mutlaka ama mutlaka biz müfredatlara koyacağız. İlkokulda, ortaokulda, lisede ama mutlaka her okulda da bunun yeni gençlere aktarılması lazım. İşte bu aktarılacak irade, kararlılık, nefes, destan ilelebet bu vatanda bu toprakları bize vatan yapacaktır. 79 milyon bir ve kardeş olursak inşallah Türkiye'nin geleceği bugünkünden daha parlak olacaktır."