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öncesi deneme ı

tarafından, 8. sınıf öğrencilerinin 23-24 Kasım'da gireceği birinci dönem merkezi ortak ı öncesinde, öğrencilerin heyecanını azaltmak ve kendilerini değerlendirmelerine imkan sağlamak amacıyla yapılacak

TEOG öncesi deneme sınavı

() tarafından, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş sistemi kapsamında 8. sınıf öğrencilerinin 23-24 Kasım'da gireceği birinci dönem merkezi ortak ı öncesinde, öğrencilerin heyecanını azaltmak ve kendilerini değerlendirmelerine imkan sağlamak amacıyla gerçekleştirilecek.

MEB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 8. sınıf öğrencilerinin sınav heyecanını azaltmak ve kendilerini değerlendirmelerine imkan sunmak amacıyla deneme sınavı yapılacak.

MEB Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan deneme sınavına isteyen her öğrenci katılabilecek.

Değerlendirme sınavına katılmak isteyen öğrenciler, bugün saat 21.00'den itibaren "http://odsgm.meb.gov.tr" adresinden ulaşabilecek.
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  • 17 Kasım 2016, Perşembe 20:05
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