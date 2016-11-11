KPSS adayları dikkat! Açıklandı...

KPSS sınav yerleri memur adaylarıyla paylaşıldı. Öğrencilerin merakla beklediği konulardan birisi olan KPSS sınav yerleri ÖSYM internet sitesi üzerinden erişime açıldı. Adaylar sınav giriş yerlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden öğrenebilecek.

SINAV GİRİŞ YERLERİ AİS SİSTEMİNDEN ÖĞRENİLEBİLECEK

KPSS sınav giriş yerlerini öğrenmek isteyen adayların, daha önceden ÖSYM merkezlerinin vermiş olduğu AİS giriş şifresine sahip olması gerekiyor. AİS sistemine giriş şifresine sahip olmayan adaylar, şifrelerine aşağıdaki yöntemleri takip ederek sahip olabilecekler.

ÖSYM tarafından yapılan tüm sınavlar için sistemde daha önceden tanımlanmayan adaylar için Başvuru Merkezlerinden yapılan başvuru işleminde adaylara internet erişim şifresi ücretsiz olarak verilmektedir. Bu şifre, adayın sisteme ilk girişinde aday tarafından bizzat değiştirilir. Bu şifreler geriye dönüşümsüz olarak ve kriptolu olarak sistemimizde tutulmaktadır. İlgili adaydan başkasının şifreyi bilmesi, görmesi ve edinmesi mümkün değildir.

Adaylar, T.C. Kimlik Numarası ve şifreyle birlikte ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr ve https://sonuc.osym.gov.tr adreslerini kullanarak sınav başvurusu yapma, tercih bildirme, başvuru ve tercih bilgilerinde değişiklik yapma, sınava giriş belgesi edinme, sınav sonuçları ve yerleştirme bilgilerini edinme işlemlerini yapabilirler.

Şifre, adayın hem ilgili sınavın bütün aşamalarında, hem de sonraki yıllarda ÖSYM ile ilgili elektronik ortamda yapacağı bütün işlemlerde gerekli olacağından aday tarafından korunmalı ve kesinlikle kimseyle paylaşılmamalıdır. Kişisel şifresini kaybeden veya unutan adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ücretsiz olarak yeniden edinebilirler. Bunun için belirtilen internet adresinden "Şifremi Unuttum" alanına girmeleri burada kendilerine sorulan soruları doğru cevaplandırmaları (Sorulara verilen cevaplar, daha önce sistemde şifre değişikliği yapılırken verilen bilgilerle aynı olmalıdır.) gerekmektedir. Sorulara doğru cevap veremediği için internet erişim şifresini bu yolla yeniden edinemeyen adaylar, yeni şifre edinmek için ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerine veya ekte yer alan ÖSYM tarafından yetkilendirilmiş Başvuru Merkezlerine nüfus cüzdanı/pasaportları ile birlikte şahsen başvurarak, ücreti karşılığı yeni şifrelerini edinmek zorundadır. Nüfus cüzdanında adayın güncel bir fotoğrafı ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde adayın güncel bir fotoğrafı veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

20 Kasım 2016 tarihlerinde yapılacak KPSS'nin süresi 2 saat (120 dakika) olacak. Sınavda adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri uygulanacak. Testler adaylara bir kitapçık hâlinde verilecek ve bir cevap kâğıdı kullanılacak.

ORTAÖĞRETİM KPSS'DE HANGİ SORULAR SORULACAK?

Ortaöğretim KPSS'de sorulacak soruların dağılımı ÖSYM tarafından açıklandı. İşte soruların sözel ve sayısal ağırlıklara göre dağılımı;

Genel Yetenek Yaklaşık Ağırlığı

1) Sözel Bölüm %50 Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım kurallarını ölçmeye yönelik sorulardan oluşacaktır.

2) Sayısal Bölüm %50 Sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik sorulardan oluşacaktır.

Genel Kültür Yaklaşık Ağırlığı

1) Tarih %45

a) Osmanlı Öncesi Türk Devletleri Tarihi (Siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeler) %5

b) Osmanlı Tarihi (XIII. yüzyıldan XX. yüzyıl başlarına kadar yaşanan siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeler) %15

c) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (XX. yüzyıl başından XX. yüzyılın ortalarına kadar, Osmanlı Devleti'nin yıkılışından İkinci Dünya Savaşı'nın

sonuna kadar Türkiye tarihinde yaşanan siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeler) %20

d) Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi (XX. yüzyılın başlangıcından günümüze kadar Dünyada; İkinci Dünya Savaşı'ndan günümüze kadar Türkiye'de yaşanan siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeler) %5

2) Türkiye Coğrafyası %30

a) Türkiye'nin fiziki özellikleri %12

b) Türkiye'nin beşerî özellikleri %5

c) Türkiye'nin ekonomik özellikleri %13

3) Temel Yurttaşlık Bilgisi %15

a) Hukuk başlangıcı %5

b) Anayasa %5

c) İdare %5

4) Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel, Kültürel ve Güncel Sosyoekonomik Konular %10