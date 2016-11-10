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açıklandı

ÖSYM tarafından Dikey Geçiş Sınavı , ÖSYM'nin resmi internet sitesinde duyuruldu.

DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Dikey Geçiş Sınavı () ÖSYM'nin resmi internet sitesinde açıklandı.

ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, adaylar 2016-DGS ek yerleştirme sonuçlarını, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden öğrenebilecek.

DGS ile bir yükseköğretim programını kazanan adayların, sınav sonuçları açıklandıktan sonra sonuç belgelerinde belirtilen tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları gerekiyor.
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  • 10 Kasım 2016, Perşembe 18:33
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