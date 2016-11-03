Doçentli̇k Sınav Yönetmeli̇ği̇'nde yapılan değişikliğe göre, doçentlik sınavının eser incelemesinde başarılı olmasına rağmen birinci, ikinci veya üçüncü sözlü sınavda başarı elde edemeyen ya da başarısız sayılan aday, her defasında en erken izleyen ikinci sınav döneminde sözlü sınav için yeniden başvurabilecek.

"Doçentli̇k Sınav Yönetmeli̇ği̇nde Deği̇şi̇kli̇k Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Değişiklikle, 6 Ekim 2016 tarihli ve 29849 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Doçentlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in yürürlüğe girmesinden önce eserlerin incelenmesi aşamasında başarılı olan adaylar hakkında yeni yönetmeliğin nispeten ağırlaştırılmış hükümleri yerine, eski yönetmelikte öngörülen "en erken izleyen ikinci sınav dönemi" hükmü uygulanacak.

Buna göre, doçentlik sınavının eser incelemesinde başarılı olmasına rağmen birinci, ikinci veya üçüncü sözlü sınavda başarısız olan veya başarısız sayılan aday, her defasında en erken izleyen ikinci sınav döneminde sözlü sınav için yeniden başvuruda bulunabilecek.

Üçüncü kez sözlü sınavdan başarısız bulunan doçent adayı için salt çoğunluğu sağlayacak sayıda üyenin değiştirilmesi şartıyla yeni bir jüri oluşturulacak.