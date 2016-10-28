Liselerde yeni dönem başlıyor

"MEB Ortaöğreti̇m Kurumları Yönetmeli̇ği̇nde Deği̇şi̇kli̇k Yapılmasına Dai̇r Yönetmeli̇k", Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeyle 7 Eylül 2013 tarihli Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğindeki bazı hükümler değiştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre yeni düzenleme, yargı kararları, 669 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile askeri okulların kapatılması, 6638 sayılı kanunla polis kolejlerinin kapatılması, eğitim kurumlarındaki uygulamalar sonucunda belirlenen hususlar, ortaöğretim birimlerinde değişen ve gelişen şartlar ile ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda yapıldı.

Buna göre, yazılı sınavların açık uçlu maddelerden oluşan yazılı yoklama şeklinde yapılması esası getirildi. Ancak her dersin sınavlarından biri, kısa cevaplı, doğru-yanlış, eşleştirmeli veya çoktan seçmeli testlerle de yapılabilecek.

Mesleki ve teknik ortaöğretim programlarında, bir ders saati okulda 40 dakika, işletmelerde ise 60 dakika olarak uygulanacak.

İşletmelerdeki mesleki eğitim, günde 8 saat olarak yapılacak. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının çerçeve öğretim programları ve haftalık ders çizelgelerinde yer alan mesleki alan ve dal uygulamalarına ilişkin dersler, işletmelerde yapılması durumunda "işletmelerde mesleki eğitim" olarak adlandırılacak.

Okullarda öğretime ara verildiği dönemlerde, okul yönetimleri ve Milli Eğitim Müdürlüklerince gerekli önlemler alınacak, işletmelerde beceri eğitimi gören öğrenciler de bu kapsamda değerlendirilecek.

Düzenleme ile ayrıca eğitim kurumlarında okul spor kulübünün kurulabilmesine imkan verildi.

ÖĞRENİMİNİ YURT DIŞINDA TAMAMLAYANLARIN DENKLİKLERİ

Yeni düzenlemeye göre, 8'inci sınıfı tamamlayan ve Diyanet İşleri Başkanlığınca "hafızlık" belgesi verilen ancak yerleştirmeye esas puanı bulunmayan ya da herhangi bir ortaöğretim kurumuna yerleşemeyen öğrenciler, tercihleri de dikkate alınarak hafızlık programı uygulayan Anadolu İmam Hatip Liselerine komisyon tarafından yerleştirilecek.

Değişikliğe göre, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarında bir şubeye alınacak öğrenci sayısı 30 olacak.

Kültürler arası öğrenci değişim programları çerçevesinde veya ailesinin işi nedeniyle 9, 10 ve 11'inci sınıfları Türkiye'de okuyup 12'nci sınıfı yurt dışında tamamlayarak gelen öğrencilere, düzenlenen denklik belgesine dayalı olarak kayıtlı olduğu okul müdürlüğünce ortaöğretim diploması verilecek.

Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin Anadolu teknik programlarına, ortaöğretim kurumlarının 9'uncu sınıfını doğrudan geçen ve yıl sonu başarı puanı 70 olan öğrenciler geçiş yapabilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca belirlenen faaliyetin hazırlık dönemi ve organizasyon sürecine katılan öğrenciler, okula devam edemedikleri sürece faaliyet izinli sayılacak ve bu süre devamsızlık süresine dahil edilmeyecek.

Sosyal hizmet, emniyet ve asayiş birimlerinin resmi raporları doğrultusunda koruma ve bakım altına alınan öğrenciler için de özürsüz devamsızlık süresi 10 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 60 gün olarak uygulanacak.

Yarıyıl ve yaz tatili süresince işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilerin 3308 sayılı kanun kapsamında kullandıkları ücretli ve ücretsiz izin süreleri devamsızlıktan sayılmayacak ancak özürsüz devamsızlık süresi ücretsiz izin süresinden düşülecek.

NAKİL GEÇİŞLERİ TEMMUZ AYI SONUNDA

Okullar arasındaki 10'uncu sınıf öğrencilerinin nakil ve geçiş süresi temmuz ayının sonu olarak belirlendi.

669 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan askeri okullar ile 6638 sayılı kanunla kapatılan Polis Kolejlerinin öğrencileri için yönetmelikte bulunan ilgili hükümler kaldırıldı.

Nakil ve geçiş başvurusu, aralık ve mayıs ayları hariç olmak üzere her ayın ilk iş gününden başlayarak son iş gününden önce veli tarafından çalışma saatleri içerisinde öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne dilekçe ile yapılacak.

Okullara nakil başvurularında, başvurunun açık kontenjandan fazla olması halinde 9'uncu sınıflar için Yerleştirmeye Esas Puanı (YEP) üstünlüğüne göre kayıt ve nakil yapılacak.

Klasik sanatlar ve musiki programı uygulayan Anadolu İmam Hatip Liselerinde açık kontenjan bulunması halinde, sadece diğer ortaöğretim kurumlarının 9'uncu sınıflarından Bakanlıkça belirlenen esaslara göre eylül ayının son haftasında yapılacak yetenek sınavı ile öğrenci nakil ve geçişi yapılabilecek.

Uygulamalı nitelikteki dersler ile Kur'an-ı Kerim dersi sınavları, her dönemde iki defadan az olmamak üzere ve dersin özelliğine göre yazılı ve uygulamalı olarak veya bunlardan yalnızca biriyle ortak olarak ya da ayrı ayrı yapılabilecek.

YABANCI DİL DERSİNE YAZILI VE UYGULAMALI SINAV

Dil ve anlatım ile yabancı dil derslerinin sınavları, dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini ölçmek için yazılı ve uygulamalı olarak yapılacak. Performans çalışması, proje ve diğer çalışmalar ile ilgili değerlendirme ölçekleri zümre kararlarıyla belirlenecek.

Sorumluluk sınavları, ders yılı içerisinde yapılan yazılı veya uygulamalı sınav esaslarına göre birinci ve ikinci dönemin ilk haftası içerisinde iki alan öğretmeni, bulunmaması halinde biri alan öğretmeni olmak üzere iki öğretmen tarafından yapılacak.

Eğitim ve öğretim yılı başında yapılan sorumluluk sınavı sonunda tek dersten başarısız olan son sınıf öğrencileri için aynı usulle takip eden hafta içinde bir sınav daha yapılacak.

Özürleri nedeniyle, hazırlık sınıfı öğrencileri hariç okula devam edemeyen, okula devam ettikleri halde iki dönem puanı alamayan öğrenciler, durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla o yıla ait öğrenim haklarını kullanmamış sayılacak.

Ders kesiminde, mezuniyet puanı en yüksek olan öğrenci, öğretmenler kurulunca okul birincisi olarak tespit edilecek. Ancak bütün derslerden başarılı olmasına rağmen stajını tamamlamayanlar, mezun olduğu ders yılının tamamını bulunduğu okulda okumayan öğrenciler okul birincisi olamayacak.

Öğretmenlerin görev ve sorumluluklarına, öğrencilerin daha iyi öğrenmelerini sağlamak amacıyla "öğretim programları doğrultusunda kazanım ve becerileri hedefleyen" etkinliklerin planlanarak uygulanması da eklendi.

ENGELLİ ÖĞRETMENE ÖNCELİK

Engelli öğretmenler ile engelli çocuğu bulunan öğretmenlerin nöbetlerinin belirlenmesinde gün ve saat tercihlerine öncelik verilerek düzenleme yapılacak. Özel eğitim sınıflarında görev yapan özel eğitim öğretmenleri ile çocuk gelişimi alanına ait uygulama ana sınıflarında görev yapan okul öncesi öğretmenleri, nöbet görevinden muaf tutulacak.

MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN STAJ SÜRESİ 40 GÜN

Uluslararası sözleşmelere ve mevzuata uygun olarak eğitim yapılan havacılık ve denizcilik alanlarında, öğrencilere söz konusu belgelerde belirtilen akredite yeterliklerin kazandırılabilmesi için öğretmenle birlikte alanında yetkin usta öğreticiler de görevlendirilecek.

Anadolu teknik programı ile işletme kapasitesi yeterli olmadığından mesleki eğitim için işletmeye gönderilemeyen Anadolu meslek programı öğrencileri, uygulamalı eğitimlerini işletmelerle imzalanacak protokole göre işletmenin eğitim biriminde sürdürecek.

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları öğrencilerinin staj süresi 40 iş günü olacak, bu stajın 15 iş gününe kadar olan kısmı 10'uncu sınıfın sonunda yapılabilecek.

Yarıyıl ve yaz tatilinde işletmede yapılan mesleki eğitim ve staj çalışmaları tam gün tam yıl eğitim kapsamında değerlendirilmeyecek.

Öğrenci nakil olduğunda okul veli sözleşmesinin yenileneceği hususu da düzenlemeyle hükme bağlandı.

"ÖZÜRSÜZ DEVAMSIZLIK" DİSİPLİN SUÇU OLMAYACAK

Yeni düzenlemede, özürsüz devamsızlık ile öğrencinin okul kütüphanesi, atölye, laboratuvar, pansiyon veya diğer bölümlerden aldığı kitap, araç-gereç ve malzemeyi zamanında vermemesi disiplin suçu olmaktan çıkarıldı.

Ders saatleri içerisinde bilişim araçlarının açık tutulmasına ilişkin fiile disiplin cezası getirildi. Kişilere, arkadaşlarına, okul yöneticilerine, öğretmenlerine ve diğer çalışanlarına karşı okul içinde ve dışında sözle, davranışla veya sosyal medya üzerinden hakaret etmek, paylaşmak, yaymak veya başkalarını bu davranışa kışkırtmak fiili de disiplin suçu olarak değerlendirilecek.

Zihinsel yetersizliğe sahip öğrencilere disiplin cezası verilmemesi hüküm altına alındı. Son sınıf öğrencilerine verilen disiplin cezasının dönem sonunda görüşülebilmesine ve okul değiştirme cezasının zamana bağlı olmadan uygulanmasına imkan sağlandı.

Bakanlığın yeni düzenlemesinde, mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında görev yapan atölye, laboratuvar ve meslek dersleri öğretmeninin adı "atölye ve laboratuvar öğretmeni" olarak değiştirildi.